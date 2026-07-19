Au salon aéronautique de Farnborough, Boeing s'est concentré sur la production plutôt que sur les nouvelles commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation et ajout d'informations contextuelles sur la production du 737 aux paragraphes 4 à 7)

* Boeing vise à stabiliser la production du 737 MAX à 47 appareils par mois

* Mme Pope a déclaré que Boeing porterait ensuite la production du 737 MAX à 52 appareils par mois

* À Farnborough, l'accent est mis sur la production et non sur les annonces de commandes, précise-t-elle

par Dan Catchpole et David Shepardson

La directrice de la division avions commerciaux de Boeing ( BA.N ) a déclaré dimanche que la société se concentrait sur l’augmentation et l’amélioration de la production d’avions, “et non sur l’annonce de commandes”.

“Le carnet de commandes est incroyablement bien rempli. La demande n’est pas notre problème. Si nous annonçons des commandes en cours de route, nous les célébrerons avec nos clients s’ils le souhaitent”, a déclaré Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, aux journalistes lors d’une table ronde organisée en amont du salon aéronautique de Farnborough.

Elle a plutôt précisé que la priorité du constructeur aéronautique “est d’écouter” ses clients et ses fournisseurs lors de cet événement international biennal qui rassemble les dirigeants de nombreuses grandes entreprises du secteur.

“Nous allons chercher à comprendre quels sont leurs défis, puis nous les tiendrons informés de nos produits”, a-t-elle ajouté. L’augmentation de la production est essentielle à la poursuite du redressement financier de l’entreprise et à sa capacité à rivaliser avec son concurrent européen Airbus

AIR.PA , dont la famille A320 s’est mieux vendue que le 737 MAX de Boeing sur le marché lucratif des avions à fuselage étroit. Le 737 représente la majeure partie du chiffre d’affaires de Boeing Commercial Airplanes. L’augmentation de la production est nécessaire pour rembourser la dette nette de l’entreprise, qui s’élève à 26 milliards de dollars . “Boeing est vraiment motivé par les cadences de production”, a déclaré Tony Bancroft, analyste au sein du groupe d’investissement Gabelli Funds.

Le constructeur aéronautique étudie une nouvelle vague d’augmentation de la production de son best-seller, le 737 MAX, après avoir obtenu en mai l’autorisation des autorités de régulation de porter sa production à 47 appareils par mois.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) avait imposé un plafond de production sans précédent à l’entreprise américaine peu après une urgence en vol survenue en 2024, qui avait révélé des manquements généralisés en matière de sécurité et de qualité de la production chez Boeing.

“Nous nous appuyons sur notre système de gestion de la sécurité et sur notre évaluation des risques pour déterminer quand nous serons stabilisés et prêts à passer au rythme de production suivant”, a-t-elle déclaré. “J’ai demandé à l’équipe de se concentrer sur la stabilisation à 47. Une fois ce chiffre atteint, nous passerons à 52, puis nous continuerons simplement à étudier” de nouvelles augmentations du rythme de production.