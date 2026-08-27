Au Canada, le mouvement de boycott contre les Etats-Unis relancé

Un graffiti appelant au boycott d’un vin américain dans un magasin d’alcool à Montréal, au Canada, le 3 février 2025 ( AFP / ANDREJ IVANOV )

"Acheter canadien". L'escalade dans le conflit commercial avec les Etats-Unis fait souffler un vent de patriotisme au Canada, où le gouvernement de Mark Carney encourage plus que jamais les habitants à boycotter les produits américains.

"Les droits de douane, ça fait du mal à notre économie, mais ça nous force à acheter canadien. Et ça, je suis bien d'accord", déclare à l'AFP Philippe Méranger, Montréalais de 61 ans, tout juste sorti d'un supermarché de la ville, produits locaux sous le bras.

Depuis le début de l'offensive douanière de Donald Trump l'an dernier, les Canadiens ont lancé un mouvement de boycott massif des produits américains: les vins et les alcools américains ont disparu des étals dans la plupart des provinces, qui ont le monopole de leur vente, tandis que le nombre de touristes canadiens aux Etats-Unis a chuté.

Et le gouvernement tente de donner un nouveau souffle à cette mobilisation.

Le ministre canadien des Finances François-Philippe Champagne participe à une réunion de préparation du G7, le 18 mai 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Il est bon de se rappeler que le plus grand pouvoir que l'on a, tous et toutes, c'est notre propre pouvoir d'achat. (...) On peut choisir d'acheter canadien et on doit choisir d'acheter canadien", a insisté le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, mardi, en présentant la riposte canadienne aux nouveaux droits de douane américains.

"Quand vous choisissez un produit canadien, vous ne mettez pas seulement la pression sur les Etats-Unis, mais vous protégez des emplois" au Canada, a abondé la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly.

"Tous pour le Canada"

Peter Gianopolis, gérant d'un supermarché de Montréal, assure mercredi "déjà voir une différence" dans le comportement des consommateurs depuis la décision du gouvernement canadien de rompre les négociations commerciales avec Washington.

Dans un supermarché à Montréal, au Québec, le 23 août 2026 ( AFP / ANDREJ IVANOV )

"Les clients demandent l'origine des produits et préfèrent toujours ceux du Québec, même si c'est plus cher", affirme-t-il.

Dans les commerces, les étiquettes ou la feuille d'érable du drapeau canadien identifiant clairement l'origine des produits se sont multipliées depuis l'an dernier.

Et de nombreuses enseignes en appellent au patriotisme économique. A Montréal, dans un magasin Canadian Tire, chaîne vendant notamment des articles de bricolage, les employés portaient mercredi un T-shirt à la formule évocatrice: "Nous jouons tous pour le Canada."

Au-delà de l'alimentation et des produits du quotidien, c'est aussi sur le front du tourisme que se joue ce boycott.

"J'ai prévu de ne pas aller en vacances aux Etats-Unis pour les prochaines années", déclare Charlotte Dumonceau, avocate.

Ce boycott touristique, qui a entraîné l'an dernier une chute de 25% du nombre de Canadiens se rendant aux Etats-Unis, a commencé à montrer des signes d'essoufflement ces derniers mois.

En juin, 2,3 millions de voyages ont été effectués depuis le Canada vers les Etats-Unis, soit une hausse de 5% sur un an, selon l'organisme canadien de statistiques.

Inquiets, les professionnels du tourisme de certains Etats américains frontaliers déroulent le tapis rouge avec des rabais pour les Canadiens. L'Etat de New York a notamment lancé l'initiative "New York Loves Canada", offrant une série de promotions jusqu'à la fin de l'année.