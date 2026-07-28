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AstraZeneca encore dans le vert, profite du soutien de DZ Bank
information fournie par AOF 28/07/2026 à 16:21
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(Zonebourse.com) - Déjà bien entouré la veille ( 1,72%) après la publication de bons résultats trimestriels et la confirmation des objectifs annuels, le titre AstraZeneca poursuit sur sa lancée mardi ( 1,55%, à 13 088 pence). Aujourd'hui, il profite d'une note de DZ Bank.

La banque allemande a indiqué que le développement opérationnel au deuxième trimestre avait été conforme aux prévisions avec un chiffre d'affaires de 15,38 milliards de dollars, en hausse de 5% à taux de change constants. En parallèle, les analystes signalent que l'Ebit ajusté a également atteint les attentes en s'installant à 5,16 milliards de dollars.

DZ Bank salue la bonne dynamique de croissance dans le segment clé de l'Oncologie, avec un chiffre d'affaires en progression de 15%. En revanche, la performance a été moins bonne pour la division Biopharmaceutique (-5%), en raison de l'expiration de brevets américains pour Farxiga et Brilinta.

Selon la banque allemande, le récent repli du cours de l'action intègre déjà l'échec de Wainua. Le 9 juillet dernier, le laboratoire a annoncé que ce produit n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal chez des patients atteints de cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine. Après cette annonce, le titre AstraZeneca avait enchaîné quatre baisses consécutives, pour une perte cumulée de 13,17%. Les analystes pensent que le cours de l'action devrait opérer un redressement progressif.

Leur recommandation est maintenue à acheter, mais l'objectif de cours a été légèrement révisé à la baisse de 16 400 à 15 600 pence.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/07/2026 à 16:21:00.

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