AstraZeneca en tête des plus fortes baisses du FTSE 100 après l'échec d'un essai clinique de phase avancée pour des maladies cardiaques

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9 juillet - ** L'action AstraZeneca AZN.L s'effondre de 9,6 % à 12 874 pence; elle s'apprête à connaître sa pire journée depuis 2017

** AZN est le titre le plus en baisse de l'indice FTSE 100

.FTSE , qui recule de 0,4 % ** La société indique que son médicament contre les maladies neurologiques, Wainua, développé en partenariat avec Ionis

IONS.O , n'a pas réussi à atteindre son objectif principal, à savoir réduire les décès d'origine cardiovasculaire et les problèmes cardiaques récurrents, lors d'un essai clinique de phase avancée

** AZN en baisse de 6 % depuis le début de l'année