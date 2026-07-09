AstraZeneca en tête des plus fortes baisses du FTSE 100 après l'échec d'un essai clinique de phase avancée pour des maladies cardiaques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juillet - ** L'action AstraZeneca AZN.L s'effondre de 9,6 % à 12 874 pence; elle s'apprête à connaître sa pire journée depuis 2017
** AZN est le titre le plus en baisse de l'indice FTSE 100
.FTSE , qui recule de 0,4 % ** La société indique que son médicament contre les maladies neurologiques, Wainua, développé en partenariat avec Ionis
IONS.O , n'a pas réussi à atteindre son objectif principal, à savoir réduire les décès d'origine cardiovasculaire et les problèmes cardiaques récurrents, lors d'un essai clinique de phase avancée
** AZN en baisse de 6 % depuis le début de l'année
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