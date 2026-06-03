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Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2026 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée
information fournie par Boursorama CP 03/06/2026 à 20:00

NANTES, France, le 3 juin 2026, 20h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 24 juin 2026 à 10h00 dans les locaux du cabinet Jones Day, 2 rue Saint Florentin, 75001 Paris, France.

L’Assemblée Générale sera également retransmise en direct pour les actionnaires sur le site Internet de la Société (www.ose-immuno.com).

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 mai 2026. L’avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d’annonces légales le 8 juin 2026.

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