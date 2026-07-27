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ASML : franche cassure des 1 510 EUR, rumeurs de concurrence chinoise
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 17:49
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Il ne s'agit peut être que de rumeurs, la Chine a peut-être encore des trimestres de retard en matière de gravure à l'ultraviolet, mais l'idée que Pékin ait financé des technologies alternatives pour fabriquer des semiconducteurs en masse et à moindre coût (même s'ils ne sont pas au top de la "finesse extrême") fait son chemin et les investisseurs y sont de plus en plus sensibles.

ASML matérialise une franche cassure du support des 1 510 EUR (des 7, 8 et 17 juillet), et décroche brutalement vers 1 430 EUR.

Le prochain objectif se situerait vers 1 375 EUR (MM100) puis 1.310 EUR, ex résistance des 28 janvier, 26 février et 15 avril.

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