Artisan Partners s'allège au capital de Sodexo

Dans un avis adressé jeudi soir à l'AMF, Artisan Partners Limited Partnership, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 21 août 2026, le seuil de 10% du capital de Sodexo, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 739 821 actions Sodexo représentant 15 796 964 droits de vote, soit 9,99% du capital et 7,24% des droits de vote du groupe français de services de restauration collective et de facilities management.