Arcelormittal : corrige de -4%, retombe sous les 53E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 10:45
Arcelormittal devrait venir combler rapidement le "gap" des 49,58E du 5 mai et s'appuyer sur la MM50 qui gravite vers 49E.
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