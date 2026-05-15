 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arcelormittal : corrige de -4%, retombe sous les 53E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 10:45

Arcelormittal semblait parti pour retracer son zénith annuel des 56,92E du 25 février (aucun obstacle graphique au-delà des 55/55,7E testés la veille) mais le titre corrige de -4% et retombe sous les 53E.
Arcelormittal devrait venir combler rapidement le "gap" des 49,58E du 5 mai et s'appuyer sur la MM50 qui gravite vers 49E.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
52,5600 EUR Euronext Amsterdam -4,44%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chanteur marocain Saad Lamjarred arrive à la Cour d'assises du Var, le 11 mai 2026 à Draguignan,accusé d'avoir violé une serveuse en 2018 près de Saint-Tropez ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Verdict attendu pour la star Saad Lamjarred, jugé pour viol
    information fournie par AFP 15.05.2026 12:19 

    Le verdict est attendu vendredi dans le procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, jugé à huis clos devant la cour d'assises du Var à Draguignan pour le viol, qu'il conteste, d'une barmaid en 2018. Ouverts lundi, les débats se sont achevés mercredi soir. Le procès ... Lire la suite

  • Fusillade à Nantes: les jours de l'adolescent blessé "ne sont plus en danger" (Nuñez)
    Fusillade à Nantes: les jours de l'adolescent blessé "ne sont plus en danger" (Nuñez)
    information fournie par AFP Video 15.05.2026 11:55 

    Les jours de l'adolescent gravement blessé durant une fusillade dans la cité de Port-Boyer à Nantes (Loire-Atlantique) "ne sont plus en danger," annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. "Les motifs de cette fusillade sont très probablement liés évidemment ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (droite) et son homologue chinois Xi Jinping passent des troupes en revue, le 14 mai 2026 à Pékin ( POOL / Kenny HOLSTON )
    Trump quitte la Chine en revendiquant des accords commerciaux "fantastiques"
    information fournie par AFP 15.05.2026 11:50 

    Donald Trump a quitté la Chine vendredi en revendiquant des accords commerciaux "fantastiques", mais sans signaler de percée sur des désaccords aux retombées globales comme la guerre avec l'Iran, à l'issue de deux jours de sommet avec son homologue Xi Jinping. ... Lire la suite

  • Narcotrafic: un adolescent tué par balle à Nantes
    Narcotrafic: un adolescent tué par balle à Nantes
    information fournie par AFP Video 15.05.2026 11:27 

    Un adolescent de 15 ans a été tué jeudi soir à Nantes dans une fusillade sur fond de narcotrafic qui a fait deux autres blessés mineurs dont un garçon de 13 ans entre la vie et la mort.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank