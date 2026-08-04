Aramco: Bénéfice net en hausse de 44% au T2 avec la hausse des cours du pétrole

Le logo de Saudi Aramco est visible au siège social d'Aramco à Dhahran

Le géant pétrolier ‌saoudien Aramco a fait état mardi d'une hausse de 44% de ​son bénéfice net au deuxième trimestre, portée par l'augmentation des ventes, principalement grâce à la hausse des prix des produits raffinés, des produits ​chimiques et du pétrole brut, malgré les perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Le premier exportateur ​mondial de pétrole a enregistré un ⁠bénéfice net de 32,69 milliards de dollars (28,41 mililards d'euros) au ‌cours du trimestre clos le 30 juin.

"Malgré la perturbation sans précédent de l'approvisionnement à travers le détroit d'Ormuz, ​nous avons continué ‌à démontrer notre capacité à maintenir la continuité des ⁠activités en tirant parti de notre base d'actifs diversifiée et de notre planification sur plusieurs décennies", a déclaré le président-directeur général Amin ⁠Nasser, citant le ‌pipeline East West, la capacité de stockage d'Aramco et ⁠ses terminaux d'exportation.

Aramco a déclaré avoir maintenu un taux de ‌fiabilité des approvisionnements de 98,4% au cours du trimestre ⁠malgré l'incertitude géopolitique persistante dans la région.

Le groupe ⁠a augmenté ses exportations ‌via le pipeline Est-Ouest vers le port de la mer Rouge ​de Yanbu depuis que le ‌début de la guerre en Iran, une voie qu'Amin Nasser avait précédemment décrite comme ​une bouée de sauvetage essentielle.

Mais cette route alternative et les terminaux d'exportation saoudiens sur la mer Rouge ont aussi été ⁠menacés. En juillet, les forces houthies alignées avec l'Iran ont annoncé un blocus de l'industrie pétrolière saoudienne dans la mer Rouge, menaçant d'étendre la perturbation à une deuxième voie navigable majeure et faisant monter les prix du pétrole.

(Maha El Dahan, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)