Aramco: Bénéfice net en hausse de 44% au T2 avec la hausse des cours du pétrole

Le logo de Saudi Aramco est visible au siège social d'Aramco à Dhahran
Le géant pétrolier saoudien Aramco a fait état mardi d'une hausse de 44% de son bénéfice net au deuxième trimestre, portée par l'augmentation des ventes, principalement grâce à la hausse des prix des produits raffinés, des produits chimiques et du pétrole brut, malgré les perturbations dans le détroit d'Ormuz.
Le premier exportateur mondial de pétrole a enregistré un bénéfice net de 32,69 milliards de dollars (28,41 mililards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 juin.
"Malgré la perturbation sans précédent de l'approvisionnement à travers le détroit d'Ormuz, nous avons continué à démontrer notre capacité à maintenir la continuité des activités en tirant parti de notre base d'actifs diversifiée et de notre planification sur plusieurs décennies", a déclaré le président-directeur général Amin Nasser, citant le pipeline East West, la capacité de stockage d'Aramco et ses terminaux d'exportation.
Aramco a déclaré avoir maintenu un taux de fiabilité des approvisionnements de 98,4% au cours du trimestre malgré l'incertitude géopolitique persistante dans la région.
Le groupe a augmenté ses exportations via le pipeline Est-Ouest vers le port de la mer Rouge de Yanbu depuis que le début de la guerre en Iran, une voie qu'Amin Nasser avait précédemment décrite comme une bouée de sauvetage essentielle.
Mais cette route alternative et les terminaux d'exportation saoudiens sur la mer Rouge ont aussi été menacés. En juillet, les forces houthies alignées avec l'Iran ont annoncé un blocus de l'industrie pétrolière saoudienne dans la mer Rouge, menaçant d'étendre la perturbation à une deuxième voie navigable majeure et faisant monter les prix du pétrole.
(Maha El Dahan, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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