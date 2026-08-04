Les Bourses européennes ouvrent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert dans le vert mardi, profitant des niveaux de prix moins élevés du pétrole et d'une saison de résultats jugée satisfaisante pour l'instant.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,54%, Francfort gagnait 0,82%, Londres 0,42% et Milan 0,71%, au lendemain de records à Paris et Francfort.
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