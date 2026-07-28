APRR a réalisé un chiffre d'affaires de 1 564,2 millions d'euros au 1er semestre 2026

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'inscrit à 1 564,2 millions d'euros au 1er semestre 2026, contre 1 555,1 millions d'euros au 1er semestre 2025, soit une croissance de 0,6% ( 4,8% pour Aliaé (A79)).

Le trafic des réseaux APRR et AREA est en baisse de - 2,5% avec 12 046 millions de km parcourus au 1er semestre 2026.

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors Construction s'établit à 809,4 millions d'euros au 2e trimestre 2026, contre 813,4 millions d'euros au 2e trimestre 2025, soit une baisse de 0,5% ( 4,1% pour Aliaé (A79)).

Le trafic des réseaux APRR et AREA est en baisse de - 3,9% avec 6 283 millions de km parcourus au 2ème trimestre 2026.