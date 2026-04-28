APERÇU: Visa en hausse avant la publication de ses résultats, l'accent est mis sur les transactions transfrontalières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action Visa V progresse de 0,5 % ce mardi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs se concentrant sur les volumes de paiements transfrontaliers

** Selon LSEG, le prestataire de services de paiement devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12 % à 10,74 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,10 dollars, contre 2,76 dollars il y a un an ** Au trimestre précédent, la société a dépassé les estimations mais a signalé une décélération de la croissance du volume des paiements transfrontaliers, un indicateur étroitement surveillé

** L'action a reculé d'environ 11,3 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 4 % du S&P 500 .SPX

** Le titre se situe à environ 17 % en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 375,51 $ atteint le 11 juin 2025