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Aperçu : Le titre T-Mobile US progresse légèrement, les résultats attendus après la clôture
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action T-Mobile US TMUS.O progresse de 1,4 % ce mardi, l'opérateur de téléphonie mobile devant publier un chiffre d'affaires en hausse lors de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture de la Bourse

** L'opérateur mobile devrait afficher une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 22,97 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait reculer à 1,99 dollar, contre 2,58 dollars il y a un an, selon LSEG

** La société a dépassé les prévisions de bénéfices des analystes pour toutes les périodes de publication de résultats des huit dernières, sauf une, selon les données de LSEG

** Les investisseurs devraient suivre de près les chiffres relatifs aux abonnés postpayés, ainsi que toute information faisant suite aux récentes discussions préliminaires en vue d'une fusion ** Au début du mois, deux personnes proches du dossier ont déclaré que Deutsche Telekom DTEGn.DE étudiait un accord visant à fusionner avec T-Mobile US et à créer un géant transatlantique des télécommunications, ce qui constituerait la plus grande fusion publique jamais réalisée

** Au trimestre précédent, la société n'a pas atteint les estimations concernant les ajouts nets d'abonnés postpayés et ses perspectives de flux de trésorerie disponible se sont révélées inférieures aux attentes, mettant l'accent sur la croissance de la clientèle ** T-Mobile a lancé mardi une nouvelle offre Internet destinée aux entreprises, combinant son réseau 5G avec la connexion satellite de secours de Starlink pour desservir les entreprises opérant dans des zones isolées

** L'objectif de cours médian à 12 mois est de 260,00 $; le titre cotait dernièrement à 185,29 $

** L'action a reculé d'environ 9 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d'environ 6 % du Nasdaq

.IXIC

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