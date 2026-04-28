APERÇU : Le cours de l'action Robinhood recule ; publication des résultats prévue après la clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action Robinhood HOOD.O a reculé de 2,1% mardi, alors que la plateforme de trading en ligne devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture

** Selon LSEG, la société devrait afficher un chiffre d'affaires de 1.18 milliard de dollars au premier trimestre, contre 927 millions de dollars il y a un an, et un BPA ajusté de 0,43 dollar, contre 0,37 dollar il y a un an

** Les investisseurs se concentrent sur les revenus liés au trading de cryptomonnaies après un ralentissement au trimestre précédent

** Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la société a été inférieur aux estimations en raison d'une activité de trading de cryptomonnaies plus faible que prévu, un segment qui s'est révélé volatil pour la plateforme

** Les recommandations des analystes sur ce titre comprennent 23 notes “achat fort” ou “achat”, trois notes “conserver” et une note “vendre”

** Le cours cible médian à 12 mois est de 108 $; le titre cotait dernièrement à 82,15 $

** L'action HOOD a chuté d'environ 27% depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 6% du Nasdaq .IXIC