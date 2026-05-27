 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Airlines constate qu'une demande résiliente amortit l'impact de la hausse des prix du carburant
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* American maintient ses prévisions de bénéfices pour 2026 malgré la flambée des prix du carburant

* Isom affirme que la demande dans les segments premium, d'affaires et de loisirs reste forte

* Le retrait de Spirit et la croissance des sièges haut de gamme soutiennent les perspectives de chiffre d'affaires

(Ajout de commentaires supplémentaires du directeur général aux paragraphes 2, 11 et 12, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 5) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

American Airlines AAL.O maintient ses prévisions de bénéfices annuels récemment revues à la baisse malgré une forte hausse des prix du carburant, a déclaré mercredi le directeur général Robert Isom, les revenus plus élevés, la demande en classe premium et les voyages d'affaires contribuant à amortir l'impact de la hausse des coûts du carburant.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Isom a déclaré qu'American n'apportait “aucune modification” à ses prévisions, même si la hausse des prix du carburant devrait alourdir ses coûts de 4 à 5 milliards de dollars cette année.

Il a déclaré qu'il ne faisait “aucun doute” que la demande suivait une courbe en K, les voyageurs à revenus élevés devançant les clients à revenus moyens et modestes.

Il a toutefois ajouté que les voyages progressaient dans toutes les catégories de revenus, American affichant un taux de réservation d'environ 80 % pour le deuxième trimestre, les voyages d'affaires en hausse de 13 % en glissement annuel et la demande de loisirs “incroyablement” forte.

L'action American a progressé d'environ 1 % dans l'après-midi.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 , en raison de la flambée des coûts du kérosène, indiquant qu'elle s'attendait à ce que sa facture de carburant augmente de plus de 4 milliards de dollars cette année. Elle prévoit pour 2026 des résultats allant d'une perte de 40 cents par action à un bénéfice de 1,10 dollar par action, contre une prévision antérieure de bénéfices compris entre 1,70 et 2,70 dollars par action.

M. Isom a déclaré que la compagnie aérienne s'attendait à ce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre augmente de 15 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance de la capacité d'environ 5 %, ce qui implique une croissance du chiffre d'affaires unitaire d'environ 10 %.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

American est à la traîne derrière Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O en matière de rentabilité depuis des années, un écart qui a attiré l'attention de ses syndicats et de ses investisseurs.

La compagnie aérienne a intensifié ses investissements dans les produits haut de gamme et l'expérience client dans le cadre de ses efforts pour augmenter ses revenus et réduire cet écart.

American augmente sa capacité en classe premium, M. Isom indiquant que le nombre de sièges premium augmenterait deux fois plus vite que celui des sièges en classe économique et que les sièges inclinables augmenteraient de près de 50 % au cours des trois prochaines années.

M. Isom a déclaré que la reprise des bénéfices de la compagnie dépendait de ses performances en termes de chiffre d'affaires. Il a ajouté qu'American s'attendait à conserver une grande partie de l'amélioration récente de son chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation des ventes de billets haut de gamme, aux changements apportés aux ventes et à la distribution, au renforcement des hubs et aux revenus générés par les frais de bagages.

Bien qu'il s'en tienne à des prévisions allant d'une perte à un bénéfice, M. Isom a déclaré qu'American s'attendait toujours à “réitérer la rentabilité de l'année dernière”.

SORTIE DE SPIRIT

Les transporteurs américains bénéficient également d'une situation plus tendue du marché intérieur depuis que le retrait de Spirit Airlines a réduit la capacité des vols à bas prix et soutenu les tarifs sur certains marchés. Spirit, l'un des discounteurs les plus agressifs du secteur, a cessé ses activités au début du mois après avoir échoué à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage du gouvernement américain.

M. Isom a déclaré qu'American avait constaté une hausse à court terme des achats de billets en classe économique de base après le retrait de Spirit, bien que cet effet se soit depuis atténué. Spirit ne représentait qu'environ 1,5 % du marché à l'époque, a-t-il précisé.

La pression exercée sur les compagnies aériennes à très bas prix reflétait la hausse des coûts et une offensive plus large des compagnies aériennes traditionnelles visant à concurrencer davantage de segments tarifaires grâce à la classe économique de base, aux programmes de fidélité, aux salons et aux cabines premium, a-t-il déclaré.

M. Isom a déclaré qu’il “ne venait pas ici pour déclarer que les ULCC étaient mortes”, mais que la taille, le réseau et l’offre d’American lui conféraient un avantage alors que les consommateurs continuent de dépenser pour des expériences de voyage.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,9200 USD NASDAQ +0,51%
DELTA AIR LINES
81,790 USD NYSE +2,98%
Pétrole Brent
97,23 USD Ice Europ +2,37%
Pétrole WTI
91,57 USD Ice Europ +2,44%
UNITED AIRLINES
112,6200 USD NASDAQ +6,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:43 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    LDC en forme en 2025-2026 grâce au succès du poulet et des œufs
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.05.2026 08:39 

    Le leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué) a enregistré une hausse de ses bénéfices sur son exercice décalé 2025-2026 et largement dépassé ses objectifs notamment grâce à l'engouement des Français pour le poulet et les oeufs. En un an, ... Lire la suite

  • Bourse coréenne (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)
    Pourquoi la Corée du Sud reste la star des ETF cette année
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 08:37 

    Quand on utilise un outil de sélection d'ETF, il est impossible d'échapper aux actions coréennes dans le haut du palmarès. Et pour cause : le KOSPI, l'indice coréen de référence, a presque doublé en cinq mois, et déjà triplé en un an. La cause est connue : l'explosion ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,8 +1,92%
SOITEC
154,2 0,00%
CAC 40
8 207,89 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,269 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank