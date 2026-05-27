American Airlines constate qu'une demande résiliente amortit l'impact de la hausse des prix du carburant

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* American maintient ses prévisions de bénéfices pour 2026 malgré la flambée des prix du carburant

* Isom affirme que la demande dans les segments premium, d'affaires et de loisirs reste forte

* Le retrait de Spirit et la croissance des sièges haut de gamme soutiennent les perspectives de chiffre d'affaires

(Ajout de commentaires supplémentaires du directeur général aux paragraphes 2, 11 et 12, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 5) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

American Airlines AAL.O maintient ses prévisions de bénéfices annuels récemment revues à la baisse malgré une forte hausse des prix du carburant, a déclaré mercredi le directeur général Robert Isom, les revenus plus élevés, la demande en classe premium et les voyages d'affaires contribuant à amortir l'impact de la hausse des coûts du carburant.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Isom a déclaré qu'American n'apportait “aucune modification” à ses prévisions, même si la hausse des prix du carburant devrait alourdir ses coûts de 4 à 5 milliards de dollars cette année.

Il a déclaré qu'il ne faisait “aucun doute” que la demande suivait une courbe en K, les voyageurs à revenus élevés devançant les clients à revenus moyens et modestes.

Il a toutefois ajouté que les voyages progressaient dans toutes les catégories de revenus, American affichant un taux de réservation d'environ 80 % pour le deuxième trimestre, les voyages d'affaires en hausse de 13 % en glissement annuel et la demande de loisirs “incroyablement” forte.

L'action American a progressé d'environ 1 % dans l'après-midi.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 , en raison de la flambée des coûts du kérosène, indiquant qu'elle s'attendait à ce que sa facture de carburant augmente de plus de 4 milliards de dollars cette année. Elle prévoit pour 2026 des résultats allant d'une perte de 40 cents par action à un bénéfice de 1,10 dollar par action, contre une prévision antérieure de bénéfices compris entre 1,70 et 2,70 dollars par action.

M. Isom a déclaré que la compagnie aérienne s'attendait à ce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre augmente de 15 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance de la capacité d'environ 5 %, ce qui implique une croissance du chiffre d'affaires unitaire d'environ 10 %.

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

American est à la traîne derrière Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O en matière de rentabilité depuis des années, un écart qui a attiré l'attention de ses syndicats et de ses investisseurs.

La compagnie aérienne a intensifié ses investissements dans les produits haut de gamme et l'expérience client dans le cadre de ses efforts pour augmenter ses revenus et réduire cet écart.

American augmente sa capacité en classe premium, M. Isom indiquant que le nombre de sièges premium augmenterait deux fois plus vite que celui des sièges en classe économique et que les sièges inclinables augmenteraient de près de 50 % au cours des trois prochaines années.

M. Isom a déclaré que la reprise des bénéfices de la compagnie dépendait de ses performances en termes de chiffre d'affaires. Il a ajouté qu'American s'attendait à conserver une grande partie de l'amélioration récente de son chiffre d'affaires, grâce à l'augmentation des ventes de billets haut de gamme, aux changements apportés aux ventes et à la distribution, au renforcement des hubs et aux revenus générés par les frais de bagages.

Bien qu'il s'en tienne à des prévisions allant d'une perte à un bénéfice, M. Isom a déclaré qu'American s'attendait toujours à “réitérer la rentabilité de l'année dernière”.

SORTIE DE SPIRIT

Les transporteurs américains bénéficient également d'une situation plus tendue du marché intérieur depuis que le retrait de Spirit Airlines a réduit la capacité des vols à bas prix et soutenu les tarifs sur certains marchés. Spirit, l'un des discounteurs les plus agressifs du secteur, a cessé ses activités au début du mois après avoir échoué à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage du gouvernement américain.

M. Isom a déclaré qu'American avait constaté une hausse à court terme des achats de billets en classe économique de base après le retrait de Spirit, bien que cet effet se soit depuis atténué. Spirit ne représentait qu'environ 1,5 % du marché à l'époque, a-t-il précisé.

La pression exercée sur les compagnies aériennes à très bas prix reflétait la hausse des coûts et une offensive plus large des compagnies aériennes traditionnelles visant à concurrencer davantage de segments tarifaires grâce à la classe économique de base, aux programmes de fidélité, aux salons et aux cabines premium, a-t-il déclaré.

M. Isom a déclaré qu’il “ne venait pas ici pour déclarer que les ULCC étaient mortes”, mais que la taille, le réseau et l’offre d’American lui conféraient un avantage alors que les consommateurs continuent de dépenser pour des expériences de voyage.