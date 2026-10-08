Amazon lance ses premières tablettes Android, augmente ses prix et intègre Alexa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les tablettes Alexa sont proposées à partir de 230 $ et peuvent aller jusqu'à 550 $ selon le modèle

* Les utilisateurs doivent disposer d'un abonnement Prime ou Alexa+ pour accéder à l'assistant IA générative sur les tablettes

* Selon les données d'IDC, Amazon ne détenait que 1,9% du marché mondial des tablettes au deuxième trimestre

par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a dévoilé jeudi une gamme de tablettes haut de gamme qui intègrent pour la première fois son assistant vocal Alexa+ et fonctionnent sous le système d’exploitation Android de Google. L’entreprise parie ainsi que les consommateurs seront prêts à payer plus cher pour des appareils haut de gamme, après s’être concentrée pendant des années sur le segment économique du marché.

La société Amazon, basée à Seattle, travaillait sur ces tablettes sous le nom de code "Kittyhawk" , comme l’avait révélé en exclusivité Reuters l’année dernière, afin de s’éloigner de son système d’exploitation maison Fire OS, plus limité, après des années de critiques de la part des consommateurs et des développeurs d’applications. Fire OS est une version "dérivée" d’Android, modifiée pour fonctionner comme un système d’exploitation à part entière.

Connue sous le nom d’"Alexa Tablets", cette gamme se décline en plusieurs versions dont les prix varient entre 230 et 500 dollars; toutes sont dotées d’un boîtier en aluminium, abandonnant ainsi le plastique des tablettes Fire.

Les nouvelles tablettes coûteront jusqu’à 550 dollars, ce qui représente une forte hausse par rapport à la dernière tablette haut de gamme d’Amazon, la Fire HD 10, dont le prix dépassait les 180 dollars, même si l’entreprise proposait souvent des réductions.

La tablette Alexa haut de gamme, dotée de 128 gigaoctets de mémoire et vendue à 550 dollars, se compare à l’iPad d’Apple

AAPL.O à 450 dollars et à la tablette Galaxy de Samsung

005930.KS à 550 dollars.

Cette refonte de la gamme marque une nouvelle stratégie sous la houlette de Panos Panay, responsable de la division appareils , visant à monter en gamme et à s’éloigner des gadgets bon marché qu’Amazon vendait à prix coûtant ou presque afin d’inciter les clients à utiliser Prime Video, Kindle, les applications musicales et le site principal de commerce électronique. Cette priorité accordée à l’accessibilité financière s’accompagnait de compromis, tels qu’une qualité d’écran et une autonomie de batterie inférieures à celles de ses concurrents Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS , entre autres.

Alexa+, une version avancée de l’assistant vocal Alexa basée sur l’IA, occupera une place prépondérante sur ces appareils afin d’aider à effectuer des actions ou à répondre à des questions grâce à l’IA générative. L’accès à Alexa+ sur les tablettes nécessitera un abonnement Prime ou un abonnement à Alexa+, a précisé Amazon.

Amazon met en avant ces appareils plus onéreux alors que les ventes mondiales de tablettes sont en baisse: elles ont reculé de 12% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 33,6 millions d’unités, selon les données d’IDC. Le marché américain, particulièrement touché par une pénurie de puces mémoire, a vu ses ventes chuter de 32% au deuxième trimestre en glissement annuel, selon les données d’IDC.

La société de Seattle ne détenait que 1,9% du marché mondial des tablettes au deuxième trimestre de cette année, contre 8% un an plus tôt, selon IDC. Apple est en tête avec 34%, suivi de Samsung à 17,5%.

Les prix des tablettes n’incluent pas les frais uniques que les clients doivent payer pour désactiver les publicités affichées sur l’écran de verrouillage, bien que la tablette Alexa, la plus chère de la gamme, ne comporte pas de publicités. Il faudra s’acquitter d’un montant unique de 20 dollars pour supprimer les publicités, contre 15 dollars pour les tablettes Fire OS, a précisé une porte-parole. Ces publicités aident les utilisateurs à "découvrir de nouveaux contenus en lien avec leurs centres d’intérêt" et les recettes générées contribuent à financer d’autres innovations, a ajouté la porte-parole.

PASSEZ DE FIRE OS À ANDROID

Grâce à Android, les utilisateurs des tablettes Alexa ne seront plus limités aux applications proposées dans la boutique d’applications Fire OS, boudée par les développeurs contraints de créer une troisième version de leurs applications en plus de celles disponibles sur Google Play et l’ App Store. De plus, l’assistant vocal IA Alexa+ intégré contribue à différencier ces tablettes de la concurrence.

Amazon a dépensé des milliards pour repenser Alexa afin de la doter d’une IA générative et de la rendre plus performante pour les maisons connectées , les achats et l’accès à des services tiers comme Uber et Grubhub. Ce service, gratuit avec un abonnement Prime, n’est pas rentable.

Les anciennes tablettes Fire OS continueront de fonctionner, a déclaré la porte-parole, mais elle n’a pas précisé si Amazon continuerait à assurer la maintenance du système d’exploitation ou de la boutique d’applications. Plus tôt cette année, Amazon a mis fin à la prise en charge des anciens modèles de Kindle, invoquant les coûts de maintenance logicielle.