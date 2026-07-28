Alten relève ses objectifs après un retour à la croissance organique au S1

Alten LTEN.PA a relevé mardi ses objectifs annuels après avoir affiché un retour à la croissance organique sur les six premiers mois de son exercice, déclarant un chiffre d'affaires de 2,11 milliards d'euros sur la période.

"Grâce à une activité plus dynamique qu'anticipé" et une amélioration dans l'ensemble de ses géographies, le groupe d'ingénierie et conseil en technologies dit s'attendre à une croissance organique comprise entre 1,4% et 1,8% sur l'année.

Alten avait annoncé en avril anticiper une croissance organique comprise entre 0 et -0,5% pour le premier semestre de son exercice et l'ensemble de l'année, en raison de la fragilité du contexte macroéconomique et des incertitudes géopolitiques.

Le groupe attend également désormais une rentabilité opérationnelle d’activité supérieure à celle de 2025, à 9% environ en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)