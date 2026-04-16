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Alten : efface la résistance des 56E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 15:22

Alten efface la résistance des 56E (ex-plancher de la mi-mars), se rapproche de ma MM50 (58,7E) et vise le palier des 61E.
La principale résistance moyen terme se dessine ensuite vers 63,5E, ex-plancher du 20 novembre.

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ALTEN
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