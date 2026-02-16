AlphaValue rehausse son objectif de cours sur TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 15:47
"Nous augmentons notre ANR (Actif Net Réévalué) à la suite de la mise à jour de nos hypothèses, reflétant des niveaux de production plus élevés, conformément aux objectifs annoncés. Cette révision intègre une meilleure visibilité sur les volumes de l'ensemble du portefeuille amont (upstream), ainsi que l'ajout de la participation de 20% de TotalEnergies dans Mopane, ce qui apporte un potentiel de ressources supplémentaire à notre évaluation pondérée par les risques", souligne le bureau d'études pour justifier sa décision.
Il a aussi relevé son DCF (flux de trésorerie actualisés) suite à l'ajout de l'année 2028, ce qui prolonge la visibilité de ses prévisions et intègre une dynamique opérationnelle plus forte.
"Nous avons augmenté les hypothèses de Capex (investissements) cumulés de 15 MdsUSD sur la période (2026 reste inchangé), modélisant désormais 16,3 MdsUSD en 2027 et 16,4 MdsUSD en 2028. Cela reflète la poursuite des investissements dans les projets amont ( upstream ) à bas coûts, l'expansion du GNL et l'optimisation de l'aval ( downstream ) . Parallèlement, nous abaissons nos hypothèses de prix du Brent à 62 USD/baril en 2026 (contre 70 USD), 63 $/baril en 2027 (contre 68 USD) et 66 $/baril en 2028 (contre 68 USD), afin de s'aligner sur un cadre de milieu de cycle plus conservateur", précise AlphaValue.
Malgré cette baisse des prix de référence, l'analyste révise les volumes nettement à la hausse, conformément aux objectifs ( guidance ) et à l'amélioration de l'exécution en 2025 :
- Production de GNL intégré : ils sont relevés de 495 / 503 / 510 / 518 kbe/j (pour la période 2025-2028) à 539 / 560 / 574 / 590 kbe/j (milliers de barils équivalent pétrole par jour), en raison d'une performance plus solide en 2025 et de la poursuite d'une trajectoire de croissance d'environ 3% pour le pétrole et le gaz (le pétrole étant conforme aux attentes).
- Raffinage : AlphaValue révise les hypothèses de débit de 1 366 / 1 264 / 1 181 kb/j à 1 526 / 1 490 / 1 456 / 1 425 kb/j. Il supprime ainsi le déclin structurel brutal en Europe précédemment modélisé (passant de -16 % à -6 %) pour aligner les volumes sur une normalisation plus graduelle.
- Marketing & Services : les volumes sont portés de 1 314 / 1 286 / 1 259 kb/j à 1 590 / 1 561 / 1 532 / 1 505 kb/j, reflétant la résilience de la demande de détail ( retail ).
Valeurs associées
64,3400 EUR
Euronext Paris
-0,06%
