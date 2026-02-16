 Aller au contenu principal
Le cuivre en léger recul en raison de la faiblesse des volumes et de l'accent mis sur l'augmentation des stocks
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 18:20

Des fils de cuivre. (Crédits: Adobe Stock)

par Pratima Desai

Les prix du cuivre ont baissé lundi en raison d'un dollar plus ferme et de l'attention portée à l'augmentation des stocks et à la faiblesse de la demande dans le cadre d'un marché peu actif pendant les vacances.

Les vacances du Nouvel An lunaire en Chine cette semaine et le jour férié de lundi aux États-Unis signifient de faibles volumes et des mouvements éventuellement volatils en raison du règlement ou du renouvellement des contrats arrivant à échéance sur le London Metal Exchange mercredi, ont déclaré les négociants.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le LME s'est négocié en baisse de 0,2% à 12 845 dollars la tonne métrique à 1700 GMT. Il a chuté de plus de 11% depuis qu'il a atteint un record de 14 527,50 dollars il y a deux semaines.

"Avec de nombreux bureaux asiatiques mis à l'écart, la liquidité sera inégale, la plupart des participants étant susceptibles de se contenter d'attendre une direction plus claire des taux américains et une impulsion potentielle de la demande chinoise dans le commerce d'après-vacances de mars", a déclaré Britannia Global Markets dans une note.

Une monnaie américaine plus forte rend les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait potentiellement réduire la demande et saper les prix.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts agréés par le LME à 211 850 tonnes MCUSTX-TOTAL ont augmenté de plus de 50 % depuis le 9 janvier.

L'abondance des stocks a créé une décote pour le contrat au comptant par rapport au contrat à terme à trois mois sur le LME CMCU0-3 . Ce contrat s'est négocié à son plus haut niveau en un an, autour de 111,50 dollars la tonne.

Dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange, les stocks de cuivre à 272 475 tonnes CU STX-SGH ont augmenté de 180% depuis le 19 décembre.

Ailleurs, le zinc a baissé de 1,5% à 3 288 dollars la tonne CMZN3 . Il a chuté de 8% depuis qu'il a atteint 3 575,50 $ le 29 janvier, son plus haut niveau depuis août 2022.

Le zinc est également sous la pression de la hausse des stocks ZN-STX-SGH dans les entrepôts du ShFE, qui, à 87 025 tonnes, ont augmenté de 33% depuis le 30 janvier.

"L'étroitesse du marché hors Chine qui soutenait les prix a été résolue pour le moment, car la Chine est devenue un exportateur net de zinc en novembre/décembre, la disponibilité des concentrés s'est améliorée et la production de zinc raffiné hors Chine a augmenté", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Dans les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a glissé de 1,2 % à 3 038,50 $, le plomb CMPB3 est resté stable à 1 958 $, l'étain CMSN3 a chuté de 2,6 % à 45 505 $ et le nickel CMNI3 a gagné 0,5 % à 17 075 $ la tonne.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix)

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 719,00 USD LME -3,44%
