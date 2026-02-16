La Bourse de Paris termine à l'équilibre, Dassault Systèmes poursuit sa dégringolade

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a connu une séance de calme plat lundi, en raison d'un jour férié à Wall Street, seulement troublée par la chute de Dassault Systèmes et de Capgemini, sur fond d'inquiétudes vis-à-vis de l'impact de l'IA sur leur modèle économique

Le CAC 40 a fini à l'équilibre (+0,06%) à 8.316,50 points, gagnant 4,76 points. Vendredi, il avait perdu 0,35%, à 8.311,74 points.

"On a eu une séance de calme plat, avec de très faibles volumes. Quand les marchés américains sont fermés, cela se ressent en Europe", a relevé Charlotte de Montpellier, cheffe économiste chez ING, interrogée par l'AFP.

La Bourse de New York était fermée en raison d'un jour férié aux Etats-Unis.

Seul point notable du jour: la production industrielle a reculé de 1,4% sur un mois en zone euro en décembre, sous les attentes des analystes cités par Factset, qui tablaient sur une baisse de seulement 0,50%, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Plus tard dans la semaine, plusieurs publications économiques sont attendues, dont l'inflation au Royaume-Uni (mercredi) et aux Etats-Unis (vendredi), ainsi que le PIB américain (vendredi).

Mercredi, les investisseurs prendront aussi connaissance du compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed), les "minutes" de la banque centrale américaine.

Du côté du marché de la dette, le taux d'intérêt français à échéance dix ans a atteint 3,34%, au même niveau que vendredi. Son équivalent allemand, référence en Europe, est resté aussi stable, à 2,75%.

Dassault Systèmes toujours plombé par l'IA

Les acteurs du marché s'inquiètent de l'impact de l'IA sur le modèle économique de nombreuses activités, celui des logiciels particulièrement, qui a connu de fortes déconvenues sur les marchés ces dernières semaines.

"Il y a un vrai manque de visibilité sur qui seront les gagnants et les perdants de la vague de l'IA", selon Charlotte de Montpellier. Dans le doute, les acteurs du marchés se défont de ces titres.

Lundi, le secteur a ainsi poursuivi ses pertes. A Paris, Dassault Systèmes a perdu 10,44% à 15,96 euros. Depuis le début du mois, le groupe a chuté de 31,27%. Capgemini a lui perdu 3,00% à 101,70 euros et recule de 22,48% sur un mois.

Outre les logiciels, les investisseurs s'inquiètent pour "les services juridiques, le conseil informatique, la gestion de patrimoine, la logistique, l'assurance, le courtage immobilier et l'immobilier commercial", a résumé Jim Reid, chef économiste de Deutsche Bank.

Euronext CAC40