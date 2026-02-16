Vicat vise une croissance modérée du CA et de l'Ebitda en 2026

Un camion-toupie sortant d'une cimenterie Vicat (crédit photo : Vicat )

Vicat a ‌déclaré lundi viser pour 2026 une ​croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda.

Le cimentier français indique dans un ​communiqué viser une croissance modérée du chiffre ​d'affaires et de l'Ebitda ⁠à périmètre et change constants, ainsi ‌que des investissements industriels nets décaissés de l'ordre de 290 millions ​d'euros.

Le ‌groupe a par ailleurs confirmé ⁠ses priorités moyen terme, comprenant une poursuite du désendettement avec l'atteinte d'un ratio ⁠de leverage ‌inférieur ou égal à 1,0x ⁠à fin 2027 et le maintien ‌d'un niveau de marge ⁠Ebitda au moins égale à 20% ⁠sur l'ensemble ‌de la période 2025-2027.

Il a enregistré un ​bénéfice avant ‌intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) annuel de 771 millions d'euros, ​en hausse de 3,7% à à périmètre et change ⁠constants et après 783 millions d'euros l'année dernière.

Vicat a par ailleurs déclaré qu'il proposerait un dividende de 2,0 euros par action.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ​Sophie Louet)