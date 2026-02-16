Vicat vise une croissance modérée du CA et de l'Ebitda en 2026

Un camion-toupie sortant d'une cimenterie Vicat (crédit photo : Vicat )
Vicat a déclaré lundi viser pour 2026 une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda.
Le cimentier français indique dans un communiqué viser une croissance modérée du chiffre d'affaires et de l'Ebitda à périmètre et change constants, ainsi que des investissements industriels nets décaissés de l'ordre de 290 millions d'euros.
Le groupe a par ailleurs confirmé ses priorités moyen terme, comprenant une poursuite du désendettement avec l'atteinte d'un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027 et le maintien d'un niveau de marge Ebitda au moins égale à 20% sur l'ensemble de la période 2025-2027.
Il a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) annuel de 771 millions d'euros, en hausse de 3,7% à à périmètre et change constants et après 783 millions d'euros l'année dernière.
Vicat a par ailleurs déclaré qu'il proposerait un dividende de 2,0 euros par action.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)
