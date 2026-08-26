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Alors que la guerre bloque les livraisons de gaz qatari pendant six mois, les ventes aux États-Unis augmentent et les stocks européens s'effondrent
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les exportations de cargaisons de GNL sont passées de 509 il y a un an à 18

* Selon les calculs de Reuters, cette perte de revenus équivaut à cinq mois de recettes publiques

* Les entreprises américaines ont augmenté leurs exportations de GNL

* Les stocks de gaz de l'UE sont à leur plus bas niveau historique pour cette période de l'année

par Marwa Rashad et Nora Buli

Six mois après le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, le Qatar figure parmi les principales victimes économiques du conflit, ses exportations de gaz naturel liquéfié ayant chuté de 96 %, selon les données disponibles.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Irak et le Koweït ont vu leurs exportations de pétrole affectées, mais dans une mesure bien moindre.

Le Qatar a perdu 24 milliards de dollars de recettes gazières, ce qui représente environ cinq mois de revenus pour le pays selon les données de 2025, d’après les calculs de Reuters.

Alors que les exportateurs voisins du Golfe ont réussi à faire sortir clandestinement du pétrole du détroit d’Ormuz, le Qatar n’a exporté que 18 cargaisons de GNL, contre 509 au cours de la même période l’année dernière, selon la société d’analyse de données ICIS. Deux pétroliers qatariens ont été attaqués .

Le producteur public de GNL QatarEnergy n’a pas répondu à la demande de commentaire immédiat de Reuters.

Avant la guerre, le Qatar fournissait environ un cinquième du GNL quotidien mondial. Les exportations en provenance des États-Unis ont compensé une partie de cette perte d’approvisionnement.

Pour autant, les stocks de gaz européens ont atteint un plus bas historique pour cette période de l’année, exposant le continent à d’éventuelles flambées des prix du gaz en cas d’hiver rigoureux cette année.

(1 USD = 3,64 QAR)

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