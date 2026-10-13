Allemagne: L'inflation IPCH confirmée à +3,3% sur un an en septembre

Un client examine un rayon de produits laitiers dans un supermarché Rewe à Potsdam

‌L'inflation allemande a ​accéléré à +3,3% sur un an en ​septembre, a annoncé ​mardi l'Office ⁠fédéral des statistiques, ‌confirmant ainsi les données préliminaires.

L'inflation des ​prix ‌à la consommation, ⁠calculée selon les normes européennes (IPCH), ⁠qui permet ‌les comparaisons avec ⁠les autres ‌pays de ⁠la zone euro, ⁠était ressortie ‌à +2,9% en glissement ​annuel ‌en août.

Sur une base mensuelle, ​l'inflation a été ⁠confirmée à +0,6% en septembre, après +0,2% en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)