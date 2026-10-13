Allemagne: L'inflation IPCH confirmée à +3,3% sur un an en septembre

Un client examine un rayon de produits laitiers dans un supermarché Rewe à Potsdam
L'inflation allemande a accéléré à +3,3% sur un an en septembre, a annoncé mardi l'Office fédéral des statistiques, confirmant ainsi les données préliminaires.
L'inflation des prix à la consommation, calculée selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressortie à +2,9% en glissement annuel en août.
Sur une base mensuelle, l'inflation a été confirmée à +0,6% en septembre, après +0,2% en août.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer