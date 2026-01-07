Aktis Oncology s'assure Lilly comme investisseur principal pour une IPO américaine de taille accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil

La société Aktis Oncology, qui développe des médicaments contre le cancer, a déclaré mercredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 945,4 millions de dollars pour son introduction en bourse, signalant une forte demande de la part des investisseurs pour la première cotation de 2026 aux États-Unis.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, a également attiré Eli Lilly LLY.N pour ancrer l'introduction en bourse, le géant pharmaceutique ayant manifesté son intérêt pour l'achat d'actions Aktis d'une valeur d'environ 100 millions de dollars.

Wall Street s'attend à ce que les introductions en bourse de biotechnologies rebondissent en 2026 après que des changements radicaux au sein de l'autorité de régulation de la santé américaine et des réductions de financement par l'administration Trump ont entravé les introductions en bourse du secteur l'année dernière.

L'initiative de Lilly s'appuie sur son partenariat avec Aktis, conclu en 2024, pour développer des produits radiopharmaceutiques ciblant les tumeurs. Dans le cadre de cet accord, Aktis a reçu un paiement initial en espèces de 60 millions de dollars ainsi qu'une prise de participation de Lilly.

"L'engagement d'Eli Lilly... montre que la technologie de ciblage du cancer d'Aktis a passé l'examen minutieux d'un leader majeur de l'industrie", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

" Ce soutien est particulièrement important parce que les grandes sociétés pharmaceutiques achètent activement des innovations dans le secteur", a déclaré Muehlbauer, soulignant les acquisitions en 2023 des startups radiopharmaceutiques RayzeBio et Point Biopharma peu de temps après leur introduction en bourse.

Aktis développe des traitements pour une large gamme de tumeurs solides.

Son principal candidat, AKY-1189, fait l'objet d'une étude de stade précoce pour traiter certaines tumeurs solides, notamment une forme de cancer avancé de la vessie, le cancer du sein et le cancer colorectal. Les données préliminaires de l'étude sont attendues pour le premier trimestre 2027.

La société cherche maintenant à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars en offrant près de 17,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars. Elle avait initialement prévu de vendre environ 11,8 millions d'actions.

J.P. Morgan, BofA Securities, Leerink Partners et TD Cowen sont les preneurs fermes. Aktis Oncology sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AKTS"