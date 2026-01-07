 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aktis Oncology s'assure Lilly comme investisseur principal pour une IPO américaine de taille accrue
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Arasu Kannagi Basil

La société Aktis Oncology, qui développe des médicaments contre le cancer, a déclaré mercredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 945,4 millions de dollars pour son introduction en bourse, signalant une forte demande de la part des investisseurs pour la première cotation de 2026 aux États-Unis.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, a également attiré Eli Lilly LLY.N pour ancrer l'introduction en bourse, le géant pharmaceutique ayant manifesté son intérêt pour l'achat d'actions Aktis d'une valeur d'environ 100 millions de dollars.

Wall Street s'attend à ce que les introductions en bourse de biotechnologies rebondissent en 2026 après que des changements radicaux au sein de l'autorité de régulation de la santé américaine et des réductions de financement par l'administration Trump ont entravé les introductions en bourse du secteur l'année dernière.

L'initiative de Lilly s'appuie sur son partenariat avec Aktis, conclu en 2024, pour développer des produits radiopharmaceutiques ciblant les tumeurs. Dans le cadre de cet accord, Aktis a reçu un paiement initial en espèces de 60 millions de dollars ainsi qu'une prise de participation de Lilly.

"L'engagement d'Eli Lilly... montre que la technologie de ciblage du cancer d'Aktis a passé l'examen minutieux d'un leader majeur de l'industrie", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

" Ce soutien est particulièrement important parce que les grandes sociétés pharmaceutiques achètent activement des innovations dans le secteur", a déclaré Muehlbauer, soulignant les acquisitions en 2023 des startups radiopharmaceutiques RayzeBio et Point Biopharma peu de temps après leur introduction en bourse.

Aktis développe des traitements pour une large gamme de tumeurs solides.

Son principal candidat, AKY-1189, fait l'objet d'une étude de stade précoce pour traiter certaines tumeurs solides, notamment une forme de cancer avancé de la vessie, le cancer du sein et le cancer colorectal. Les données préliminaires de l'étude sont attendues pour le premier trimestre 2027.

La société cherche maintenant à lever jusqu'à 317,7 millions de dollars en offrant près de 17,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars. Elle avait initialement prévu de vendre environ 11,8 millions d'actions.

J.P. Morgan, BofA Securities, Leerink Partners et TD Cowen sont les preneurs fermes. Aktis Oncology sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AKTS"

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 106,050 USD NYSE +3,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants fuient le quartier kurde d'Achrafieh, à Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: des civils fuient les quartiers kurdes d'Alep, déclarés par l'armée "zone militaire"
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:23 

    Des civils fuient en masse mercredi les quartiers kurdes d'Alep, la grande ville du nord de la Syrie, décrétés "zone militaire" par l'armée syrienne qui a mis en place des "couloirs humanitaires" pour la sortie des habitants. Des accrochages sporadiques opposent ... Lire la suite

  • Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre d'un pas prudent
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:19 

    La Bourse de New York évolue sur une note contrastée mercredi, au lendemain d'un double record pour le Dow Jones et le S&P 500, le rapport mensuel sur l'emploi du secteur privé aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à dynamiser la place américaine. Vers 15H05 GMT,

  • Uber, le constructeur électrique de luxe Lucid et la start-up Nuro dévoilent le 5 janvier 2026 à Las Vegas leur futur robotaxi ( AFP / Patrick T. Fallon )
    La course à la conduite (quasi) autonome pour les particuliers relancée par le bond de l'IA
    information fournie par AFP 07.01.2026 16:17 

    Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite

  • ( AFP / PASCAL GUYOT )
    Ubisoft annonce la fermeture de son studio canadien d'Halifax
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 16:16 

    En pleine réorganisation interne, le géant français des jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi qu'il allait fermer son studio qui emploie 71 personnes à Halifax, au Canada, pour réduire ses coûts. "Ubisoft a pris la décision difficile de fermer son studio d’Halifax. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank