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AirTrunk, soutenue par Blackstone, reporte son introduction en bourse d'un REIT à Singapour en raison de la chute des titres liés à l'IA, selon des sources
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 09:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour complètes avec sources, détails et contexte)

par Yantoultra Ngui et Kane Wu

AirTrunk, opérateur de centres de données soutenu par Blackstone BX.N , a reporté son introduction en bourse (IPO) prévue à Singapour sous la forme d’un REIT, qui aurait pu lever environ 1,5 milliard de dollars, ont déclaré deux personnes directement informées du dossier, alors qu’une vague de ventes massives de titres technologiques et liés à l’IA secoue les marchés.

AirTrunk prévoyait initialement de lancer son introduction en bourse en septembre ou octobre , mais l’a suspendue en raison des conditions du marché, ont déclaré ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

AirTrunk n’a pas encore fixé de date pour le lancement de l’offre, mais vise à finaliser son introduction en bourse d’ici le début de l’année prochaine, a précisé l’une d’entre elles.

Ce report intervient alors que les actions asiatiques ont chuté mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de deux mois, sous l’effet d’une chute des fabricants de puces qui a ravivé la méfiance des investisseurs à l’égard du secteur de l’IA.

AirTrunk, détenue par la société d’investissement américaine Blackstone, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Blackstone a refusé de s’exprimer.

C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de ce report mardi.

La valorisation de ce fonds immobilier (REIT) était estimée à environ 15 milliards de dollars, ce qui aurait pu en faire l’une des plus importantes introductions en bourse d’Asie du Sud-Est dans les mois à venir.

Ce report fait également suite à l’annulation de l’introduction en bourse prévue par Firmus , soulignant un contexte de plus en plus difficile pour les grandes offres publiques liées aux centres de données et à l’IA, alors que les investisseurs réévaluent les valorisations, la hausse des coûts d’emprunt et la pérennité de la demande liée à l’essor de l’IA.

L’opérateur de centres de données DayOne, basé à Singapour, prévoit de lancer son introduction en bourse aux États-Unis avant les élections de mi-mandat, a rapporté Reuters en septembre.

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