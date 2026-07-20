Airbus-The Helicopter Company commande huit H145 supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :
* THE HELICOPTER COMPANY COMMANDE HUIT HÉLICOPTÈRES H145 SUPPLÉMENTAIRES
* LA LIVRAISON DES HÉLICOPTÈRES EST PRÉVUE ENTRE 2027 ET 2028
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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(Rédaction de Gdansk)
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