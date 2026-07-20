Airbus-Riyadh Air confirme une commande de six A350-1000 supplémentaires

Airbus SE AIR.PA :
* RIYADH AIR CONFIRME UNE COMMANDE DE SIX AIRBUS A350-1000 SUPPLÉMENTAIRES
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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