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Airbus-Riyadh Air confirme une commande de six A350-1000 supplémentaires
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 11:26

Airbus SE AIR.PA :

* RIYADH AIR CONFIRME UNE COMMANDE DE SIX AIRBUS A350-1000 SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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