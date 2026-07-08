Airbus revoit à la baisse ses prévisions de demande pour le secteur aéronautique

par Joanna Plucinska et Tim Hepher

Airbus AIR.PA annoncé mercredi avoir revu à la baisse de 1% ses prévisions à 20 ans concernant la demande d'avions de passagers, après que la guerre en Iran et les tensions commerciales ont freiné la forte reprise de l'activité aérienne observée depuis la pandémie de COVID-19.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial a déclaré s'attendre toujours à une forte demande d'avions, tirée par l'Asie, qui devrait représenter environ la moitié des livraisons totales, mais a noté que la crise tarifaire et la crise du Golfe avaient tempéré les prévisions de croissance précédentes.

"Cette reprise post-COVID s'est pratiquement essoufflée", a déclaré aux journalistes Antonio Da Costa, responsable de l'analyse de marché.

La révision à la baisse des perspectives de croissance à long terme laisse présager un marché de l'aviation un peu moins dynamique à venir, les compagnies aériennes réduisant leurs plans de croissance de capacité suite à la hausse des prix du pétrole due à la guerre en Iran.

LES PÉNURIES D'AVIONS POURRAIENT S'ATTÉNUER

Après avoir examiné la demande dans l'ensemble du secteur, qui comprend les avions vendus par son concurrent Boeing ainsi que par le nouveau venu chinois, Airbus a déclaré s'attendre à livrer 42.060 avions de ligne au total entre 2026 et 2045, soit une baisse de 1% par rapport à ses prévisions glissantes précédentes sur 20 ans.

Cela comprend 33.920 avions monocouloirs, segment qui comprend la famille Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX, et 8.140 avions gros-porteurs ou long-courriers.

Ces données sont tout juste conformes aux plans de production annoncés par Airbus et Boeing tout en laissant la place au C919 chinois dans les années à venir, ce qui laisse penser que les pénuries généralisées d'avions récemment constatées pourraient finir par s'atténuer.

Airbus a indiqué s'attendre à ce qu'une proportion plus élevée des livraisons totales d'avions de ligne (47% contre 45% précédemment) serve à remplacer des avions plus anciens plutôt qu'à augmenter la taille des flottes.

L'entreprise européenne a également revu à la hausse ses prévisions de croissance du trafic passagers, les portant de 3,6% à 3,9% par an, mais ses dirigeants ont indiqué que cela représentait une baisse par rapport aux 4,1% enregistrés à périmètre comparable.

Airbus n'a pas fourni de données sur la demande de fret.

LES PÔLES DU MOYEN-ORIENT RETOURNENT À LA NORMALE

Airbus a déclaré que le Moyen-Orient, dont les plateformes aéroportuaires du Golfe ont retrouvé des volumes de trafic normaux, est l'un des secteurs qui continue de se redresser fortement malgré la fragilité du cessez-le-feu observé dans le conflit iranien.

L'Inde demeure le marché du transport aérien à la croissance la plus rapide au monde, où Airbus a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du trafic intérieur, les portant de 8,9% à 9,1%. En revanche, le constructeur a abaissé ses prévisions de croissance pour l'immense marché intérieur chinois, les ramenant de 5,4% à 4,7%.

Airbus et Boeing affirment que l'aviation a démontré sa capacité à absorber les chocs, du 11 septembre à la crise financière en passant par la COVID-19.

Mais à mesure que le transport aérien se développe, le secteur arrive à maturité, ce qui signifie que certains taux de croissance à long terme commencent à ralentir. Les compagnies aériennes prolongent également la durée des vols ou augmentent la capacité d'accueil des passagers, tandis que l'IA pourrait encore améliorer l'efficacité, a déclaré Antonio Da Costa.

Selon les analystes, les prévisions d'Airbus et de Boeing sous-tendent les investissements plus larges dans l'aéronautique. Bien qu'elles se soient avérées globalement exactes, leur composition illustre l'évolution des stratégies d'investissement.

Dans sa dernière édition, Airbus a souligné l'importance des villes secondaires tout en promouvant les petits avions comme l'A220 et l'A321XLR à fuselage étroit, qui peuvent "contourner les méga-hubs".

Il y a dix ans, Airbus vantait encore l'importance cruciale des "mégapoles" desservies par son A380, le plus gros avion de ligne au monde, dont la production a depuis été arrêtée en raison d'une faible demande.

(ParJoanna Plucinska et Tim Hepher; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)