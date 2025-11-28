Airbus procède à un rappel majeur de l'A320, menaçant de perturbations généralisées à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Airbus ordonne des réparations immédiates sur 6 000 A320

*

Réparations nécessaires en raison d'un problème de logiciel de commande de vol

*

Incident lié à des éruptions solaires affectant les commandes de vol

(Ajout d'une citation d'analyste, de plus de détails sur l'impact sur les compagnies aériennes, et d'un historique) par Tim Hepher, Allison Lampert, Dan Catchpole et David Shepardson

L'entreprise européenne Airbus

AIR.PA a déclaré vendredi qu'elle ordonnait des réparations immédiates sur 6 000 de ses avions à réaction de la famille A320, largement utilisés, dans le cadre d'un vaste rappel affectant plus de la moitié de la flotte mondiale, menaçant de bouleverser le week-end de voyage le plus chargé de l'année aux Etats-Unis et de provoquer des perturbations dans le monde entier.

Ce revers semble être l'un des plus importants rappels touchant Airbus en 55 ans d'histoire et survient quelques semaines après que l'A320 a dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré. Au moment où Airbus a adressé son bulletin aux plus de 350 exploitants d'avions, quelque 3 000 appareils de la famille A320 étaient en vol.

La correction consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur et est relativement simple, mais elle doit être effectuée avant que les avions puissent voler à nouveau, sauf à les repositionner dans des centres de réparation, selon le bulletin adressé aux compagnies aériennes et dont Reuters a pris connaissance.

De nombreuses compagnies aériennes, des États-Unis à l'Amérique du Sud, en passant par l'Europe et l'Inde , ont déclaré vendredi en fin de journée que les réparations pourraient entraîner des retards ou des annulations de vols.

American Airlines AAL.O , le plus grand opérateur mondial d'A320, a déclaré que 340 de ses 480 appareils A320 auraient besoin d'être réparés. Elle a indiqué qu'elle s'attendait à ce que les réparations soient terminées d'ici samedi, chaque avion nécessitant environ deux heures de travail.

D'autres compagnies aériennes ont déclaré qu'elles retireraient brièvement des avions du service pour effectuer les réparations, notamment la compagnie allemande Lufthansa

LHAG.DE , la compagnie indienne IndiGo et la compagnie britannique easyJet EZJ.L .

La compagnie colombienne Avianca a déclaré que le rappel concernait plus de 70 % de sa flotte, soit une centaine d'appareils, ce qui entraînera d'importantes perturbations au cours des 10 prochains jours et incitera la compagnie à fermer la vente de billets pour les voyages effectués jusqu'au 8 décembre.

Environ 11 300 avions de la famille A320 sont en service, dont 6 440 du modèle principal A320, qui a volé pour la première fois en 1987. Quatre des dix plus grands exploitants mondiaux de la famille A320 sont de grandes compagnies aériennes américaines: American Airlines, Delta Air Lines DAL.N , JetBlue

JBLU.O et United Airlines.Les compagnies chinoises, européennes et indiennes comptent également parmi les plus gros clients de ces avions.

Pour environ deux tiers des avions concernés, le rappel se traduira théoriquement par une brève immobilisation au sol, les compagnies aériennes revenant à une version antérieure du logiciel, selon des sources industrielles.

Toutefois, cette mesure intervient à un moment où les ateliers de réparation des compagnies aériennes sont déjà débordés par les travaux de maintenance, des centaines d'Airbus ayant été cloués au sol en raison des longs délais d'attente pour des réparations ou des inspections séparées des moteurs. Le secteur est également confronté à une pénurie de main-d'œuvre.

L'échelonnement des réparations à un moment où la demande est forte et où les flottes sont déjà confrontées à des retards de maintenance devrait constituer un défi majeur, a déclaré à Reuters une source haut placée dans l'industrie du transport aérien.

Rob Morris, analyste dans le domaine de l'aviation, a déclaré que cette décision soulevait des questions quant à la capacité des hangars qui serait immédiatement disponible.

UN INCIDENT RÉCENT CONDUIT À UNE ENQUÊTE

Airbus a déclaré qu'un incident récent impliquant un avion de la famille A320 avait révélé que les éruptions solaires pouvaient corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol.

Selon des sources industrielles, l'incident qui a déclenché l'action de réparation inattendue concerne un vol de JetBlue reliant Cancun, au Mexique, à Newark, dans le New Jersey, le 30 octobre, au cours duquel plusieurs passagers ont été blessés à la suite d'une perte d'altitude brutale.

Ce vol a effectué un atterrissage d'urgence à Tampa, en Floride, à la suite d'un problème de commandes de vol et d'une baisse soudaine et intempestive de l'altitude, ce qui a donné lieu à une enquête de la Federal Aviation Administration (FAA).

JetBlue et la FAA n'ont fait aucun commentaire.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne a publié vendredi en fin de journée une directive d'urgence imposant la réparation.

UNE RÉPARATION EN DEUX HEURES

Un porte-parole d'Airbus a estimé que les réparations concerneraient quelque 6 000 avions au total, répartis entre plusieurs variantes, confirmant une précédente information de Reuters.

L'immobilisation temporaire pour réparation de certaines compagnies aériennes pourrait être beaucoup plus longue, étant donné que plus de 1 000 des avions concernés pourraient également devoir être changés, ont déclaré les sources.

Ce rappel brutal a fait des vagues dans le monde entier. En Europe du Nord, un vol Finnair FIA1S.HE a été retardé de près d'une heure, le temps que les pilotes déterminent la version du logiciel dont ils disposaient, a déclaré un passager.

À Paris, Air France-KLM AIRF.PA a annoncé l'annulation de 38 vols, soit 5 % du total quotidien de la compagnie. La compagnie mexicaine Volaris a déclaré qu'elle serait touchée par des retards ou des annulations pouvant aller jusqu'à 72 heures.

Lancé en 1984, l'A320 a été le premier avion de ligne à introduire des commandes de vol électriques.

Il est en concurrence avec le Boeing BA.N 737 MAX, qui a subi une longue immobilisation au sol dans le monde entier après des accidents mortels en 2018 et 2019, imputés à un logiciel de commande de vol mal conçu.

La demande pour les deux principales marques de jets de travail a bondi ces dernières années, la croissance économique menée par l'Asie ayant amené des dizaines de millions de nouveaux voyageurs dans les cieux.

Conçus à l'origine pour desservir des plates-formes de correspondance, les modèles à couloir unique ont ensuite été largement adoptés par les transporteurs à bas coûts. Les liaisons qu'ils assurent représentent désormais une part importante de l'économie.

Le bulletin d'Airbus consulté par Reuters attribue le problème à un système de vol appelé ELAC (Elevator and Aileron Computer), qui envoie des commandes du manche latéral du pilote aux gouvernes de profondeur situées à l'arrière de l'appareil. Ces derniers contrôlent à leur tour le tangage ou l'angle du nez de l'avion.

Le fabricant de l'ordinateur, la société française Thales

TCFP.PA , a déclaré en réponse à une question de Reuters que l'ordinateur était conforme aux spécifications d'Airbus et que la fonctionnalité en question était prise en charge par un logiciel qui ne relevait pas de la responsabilité de Thales.