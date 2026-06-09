Airbus ne constate aucun signe d'annulation de commandes d'avions, malgré la pression sur les prix du carburant, selon son directeur général

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Guillaume Faury, directeur général d'Airbus AIR.PA , a déclaré mardi lors d'un événement professionnel qu'il ne constatait aucune demande d'annulation de commandes d'avions, malgré les récentes turbulences qui ont mis à mal le secteur aérien.

M. Faury, à la tête du plus grand groupe aérospatial européen, a déclaré que les compagnies aériennes avaient « traversé l'enfer » ces dernières années mais qu'elles conservaient néanmoins leurs carnets de commandes, soulignant la résilience de la demande à long terme pour de nouveaux appareils.

Les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à une hausse des coûts du carburant due à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui a réduit l'approvisionnement en kérosène et perturbé des couloirs aériens clés, obligeant les transporteurs à effectuer des détours coûteux. M. Faury a toutefois précisé que cela ne s'était pas encore traduit par un recul significatif des commandes.