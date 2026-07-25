Les incendies qui frappent la France ont atteint "un niveau inédit", dit Lecornu

Séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Les incendies qui ‌frappent la France ont atteint un "niveau inédit", a déclaré ​vendredi le Premier ministre Sébastien Lecornu, et ont obligé plus de 141.000 personnes à évacuer en Gironde et ​dans les Landes.

"Face à cette situation, notre priorité est claire : protéger les ​vies humaines", a écrit ⁠Sébastien Lecornu sur le réseau social X. "Les évacuations décidées ‌par les préfets sont des mesures de protection. Elles doivent être respectées sans délai."

Le ​chef du gouvernement ‌a présidé dans la soirée une cellule ⁠interministérielle de crise pour évoquer la situation de Bordeaux et sa périphérie.

A l'issue de cette réunion, le Premier ⁠ministre a décidé ‌de déployer davantage de militaires sur le ⁠terrain, "portant les effectifs à plus de 1.000 militaires ‌en appui des sapeurs-pompiers".

Le Service de santé ⁠des armées sera mobilisé pour aider à la ⁠prise en ‌charge médicale des personnes vulnérables, et huit nouvelles unités ​de forces mobiles de ‌la police et de la gendarmerie seront déployées pour faciliter les évacuations, a ​précisé Sébatien Lecornu.

Le plan blanc est en outre activé dans les établissements de santé, a ⁠indiqué le Premier ministre.

Plus tôt dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait annoncé sur TF1 que le feu qui sévit en Gironde se dirigeait désormais vers l'agglomération bordelaise, sans toutefois menacer Bordeaux "pour l'instant".

(Rédigé ​par Camille Raynaud)