Airbus fait état de livraisons stables en juillet et confirme les commandes chinoises

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Airbus AIR.PA doit livrer en moyenne 90 avions par mois d’ici la fin de l’année pour atteindre son objectif, après avoir enregistré des livraisons stables en juillet, selon les données publiées vendredi par l’entreprise.

Lors de la présentation de ses résultats financiers la semaine dernière, le constructeur aéronautique européen s’est dit de plus en plus confiant quant à la réalisation de son objectif annuel d’environ 870 livraisons et a adopté un ton plus conciliant envers Pratt & Whitney RTX.N dans le cadre du différend qui les oppose actuellement au sujet de la fourniture de moteurs.

Airbus a indiqué avoir livré 67 avions en juillet, un chiffre inchangé par rapport au même mois de l’année dernière, ce qui porte le total de l’année à ce jour à 418 appareils, après un début d’année difficile.

Le directeur général Guillaume Faury a déclaré la semaine dernière que la formulation de l’objectif de la société, à savoir « environ 870 » appareils, était compatible avec des livraisons pouvant aller jusqu’à 890 unités. Selon certaines sources, la société inciterait en interne son personnel à dépasser les 900 livraisons.

Airbus a enregistré 204 commandes en juillet, après un salon aéronautique de Farnborough plutôt morose. Cela porte le total de l’année à 1.024, soit 1.090 après ajustements, notamment les annulations, le mois dernier, de 15 A330neo destinés à AirAsia X dans le cadre d’un accord portant sur l’achat de 150 A220.

Parmi ces commandes figuraient la confirmation d’accords conclus en dehors du salon de Farnborough portant sur des dizaines d’appareils destinés à Hainan Airlines et China Eastern .

Par ailleurs, Airbus a officiellement enregistré à Farnborough 100 commandes d’appareils de la famille A320neo passées par le géant irlandais de la location-financement SMBC Aviation .

La deuxième plus grande société de leasing au monde a également commandé 100 Boeing BA.N 737 MAX à Farnborough, bien que des sources du secteur indiquent que ces commandes avaient déjà été signalées dans les données publiées en juin par le constructeur américain, qui faisaient état de 102 commandes de MAX provenant d’acheteurs non identifiés.

Boeing devrait mettre à jour ses données mardi prochain.