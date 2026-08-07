Wall Street vue en légère hausse, dans l'attente du rapport sur l'emploi

Un panneau indiquant « Wall Street » près de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse prudente et les Bourses européennes amplifient leurs gains ‌à mi-séance, les investisseurs restant optimistes en cette saison des résultats, en attendant le rapport sur l'emploi aux États-Unis et tout en surveillant les espoirs au Moyen-Orient.

Les futures sur indices ​new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,55% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,44% à 8.737,58 points vers 11h38 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,86% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,68%, le ​FTSEurofirst 300 de 0,68% et le Stoxx 600 de 0,63%.

La dernière séance de la semaine s'annonce marquée par le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis, dont la publication prévue à 12h30 GMT s'avère déterminante pour les marchés en raison de ​sa potentielle influence sur la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en ⁠septembre.

En plus d'une nouvelle série de résultats, les opérateurs intègrent également dans leurs perspectives les données publiées dans la matinée sur les deux principales économies européennes, le taux ‌de chômage français ressortant en hausse plus forte que prévu au deuxième trimestre, tandis que la production industrielle allemande a progressé plus qu'attendu en juin.

Sur le plan géopolitique, les opérateurs continuent de retenir leur souffle, dans l'attente d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient et d'une réouverture du détroit d'Ormuz.

Le président ​américain Donald Trump a déclaré jeudi penser que le conflit entre ‌les États-Unis et l'Iran allait "bientôt prendre fin", tandis que les espoirs de paix répétés et conjugués aux résultats financiers ont permis ⁠de propulser certains indices boursiers à des niveaux records cette semaine.

Le CAC 40 est en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de près de 2,7%, soit sa plus forte progression depuis début avril.

PÉTROLE

Alors que les investisseurs évaluent les chances d'un accord entre l'Iran et les pays du Golfe pour une réouverture du détroit d'Ormuz sous certaines conditions temporaires, les cours pétroliers hésitent, ⁠le Brent ayant repassé la barre ‌des 80 dollars le baril.

"La structure de l’accord Iran-Oman dans sa forme actuelle et le pouvoir qu’il confère à l’Iran ne sont pas des ⁠éléments que (le président américain Donald) Trump puisse accepter sur le plan politique", a déclaré Bjarne Schieldrop, de SEB Research.

"(Donald) Trump ferait face à de vives critiques politiques dans son pays ‌s’il le faisait", a-t-il ajouté.

Le Brent cède 0,68% à 81,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,57% à 76,85 dollars.

Les ⁠deux contrats s'apprêtent à enregistrer des baisses hebdomadaires de plus de 9%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Lanterne rouge ⁠du SBF 120, le groupe français de ‌satellites Eutelsat chute de 7,9% après avoir dit s'attendre à une légère progression de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda stable pour cette année.

Ailleurs en Europe, Munich Re perd ​1,6% en dépit d''une hausse inattendue de 6% de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Le tiroir de ‌la technologie affiche la meilleure performance par compartiment, avec un gain de 1,9%, alors que le secteur fluctue régulièrement entre rallye et craintes quant aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

TAUX

Les rendements de la zone euro ​sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, portés par l'espoir d'un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans s'octroie 1,9 point de base à 3,1447%. Plus sensible aux anticipations de taux d’intérêt, le deux ans progresse quant à lui de 1,5 point de base à 2,7537% ⁠mais s'apprête à enregistrer une baisse hebdomadaire de 7 points de base.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 0,8 point de base à 4,6617% et le deux ans lâche 1,0 point de base à 4,2348%.

CHANGES

Dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, le dollar évolue sur de faibles variations.

Le billet vert s'apprête toutefois à terminer la semaine en hausse, l'incertitude entourant un accord de paix avec l'Iran ayant renforcé l'attrait du dollar en tant que valeur refuge. Le dollar cède 0,02% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance de 0,03% à 1,1528 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Créations d'emplois juillet 80.000 57.000

Taux de chômage 4,2% 4,2%

Salaire horaire moyen +0,3% +0,3%

- sur un an +3,5% +3,5%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)