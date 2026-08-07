Allemagne: Un chauffeur de bus a neutralisé un drone explosif dans un aéroport

L'aéroport de Leipzig/Halle après la découverte d'un drone près d'une piste, à Schkeudlitz

Un chauffeur de bus a ‌neutralisé un drone chargé d'explosifs, empêchant potentiellement une attaque contre ce site stratégique pour l’Otan ​et le transport de fret, a déclaré vendredi un haut responsable politique allemand.

L’homme a repéré mardi soir l’appareil volant à basse altitude alors qu’il travaillait sur le site, puis ​lui a donné un coup de pied, provoquant sa chute, un geste que le député conservateur de la CDU ​Detlef Seif a qualifié de courageux mais ⁠dangereux.

Le drone, qui selon le parquet était équipé d’explosifs de qualité professionnelle et ‌d’un détonateur, s’est ensuite écrasé à proximité, a dit Detlef Seif aux journalistes.

Les déclarations du député constituent le récit le plus détaillé à ce ​jour sur la manière dont ‌le drone a été détecté et neutralisé.

Les autorités n’ont pas ⁠révélé l’identité du chauffeur, ni l’origine du drone ou la manière dont il a pénétré dans la zone sécurisée.

L’aéroport de Leipzig/Halle est la principale base opérationnelle de la mission Strategic ⁠Airlift International Solution (SALIS) ‌de l’Otan et accueille également des activités logistiques, notamment de DHL.

Les autorités ⁠allemandes ont déjà accusé par le passé Moscou de mener des attaques hybrides, c’est-à-dire ‌des actions hostiles situées en dessous du seuil d’un conflit armé. Moscou ⁠a nié ces accusations. L’ambassade de Russie à Berlin n’a ⁠pas répondu à une ‌demande de commentaires de Reuters concernant l’incident du drone à Leipzig/Halle.

Selon les médias allemands, le ​drone a été retrouvé à proximité de ‌plusieurs avions-cargos ukrainiens Antonov An-124, parmi les plus grands appareils de fret au monde. Un journaliste de Reuters ​a vu la police recueillir des éléments près de l’un de ces avions mercredi matin.

Armin Schuster, ministre de l’Intérieur du Land de Saxe, où se trouve l’aéroport ⁠de Leipzig/Halle, a salué l’intervention du chauffeur de bus.

Le chancelier Friedrich Merz a organisé un appel pour discuter de l’incident du drone, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement, ajoutant qu’il était en contact permanent avec le ministre de l’Intérieur Alexander Dobrindt et d’autres membres du gouvernement.

(Reportage Holger Hansen, avec la contribution de Thomas Seythal, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)