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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus dit avoir remporté 1334 commandes nettes en janvier-octobre
information fournie par Reuters07/11/2023 à 18:02

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS LIVRAISONS EN OCTOBRE : 71 LIVRAISONS À 42 CLIENTS

* AIRBUS COMMANDES EN OCTOBRE : 119

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 559 APPAREILS EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1399 COMMANDES BRUTES EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 1334 COMMANDES NETTES EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS - DIT AVOIR LIVRÉ 44 MODÈLES A350 EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 186 MODÈLES A320NEO EN JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 250 MODÈLES A321NEO EN JANVIER-OCTOBRE

Texte original [ https://tinyurl.com/527npx3s] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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