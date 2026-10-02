Laurent Nuñez promet un milliard d'euros supplémentaire sur cinq ans pour les pompiers

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à Paris le 1er octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Confronté à la colère des sapeurs-pompiers, notamment professionnels, Laurent Nuñez a promis vendredi de renforcer les moyens des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), à hauteur d'un milliard d'euros sur cinq ans, une mesure budgétaire qui devra néanmoins être votée chaque année.

Dans un discours retransmis au congrès annuel des pompiers, le ministre de l'Intérieur a assuré que le projet de loi dit de modernisation de la sécurité civile, contiendrait "un article faisant explicitement apparaître les moyens" consacrés pour les cinq prochaines années.

"Cette programmation sera financée chaque année par 200 millions de recettes de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance supplémentaires, qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2027", a indiqué le ministre.

Le gouvernement prévoit en effet dans ce PLF, obtenu jeudi par l'AFP, un "relèvement exceptionnel" de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) afin de renforcer les moyens des Sdis, une hausse estimée à 200 millions d'euros.

Une fraction de cette TSCA, qui s'applique aux contrats d'assurances des automobilistes et est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale, est allouée aux départements pour financer les sapeurs-pompiers.

"Cet effort représente à l'échelle d'un quinquennat un milliard d'euros de recettes nouvelles pour la sécurité civile", a avancé Laurent Nuñez, quelques mois avant une élection présidentielle à l'issue incertaine.

"C’est une orientation politique intéressante", a déclaré à l'AFP Xavier Boy, président du syndicat de pompiers professionnels FA/SPP-PATS.

"Mais une annonce ne vaut pas engagement budgétaire pérenne. Nous jugerons sur les textes, les montants réellement inscrits et les sommes effectivement perçues par les SDIS", a-t-il averti.

Au cours de son discours vidéo, envoyé à l'AFP par ses services, le ministre de l'Intérieur a évoqué une saison des feux "sans précédent", "avec plus de 100.000 hectares brûlés".

Après les mégafeux de l'été 2026, les pompiers se disent à bout de souffle. Les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels ont émis un préavis de grève jusqu'au 20 octobre et ont lancé d'inhabituelles actions coup de poing le weekend dernier et en début de semaine.

"Il y aura un avant et un après 2026. Cet été nous oblige", a reconnu Laurent Nuñez, promettant notamment une hausse des moyens "en doublant par exemple le nombre d'hélicoptères et d'avions légers qui seront loués pour la saison feu de forêt 2027" et d'investir, "dès 2027" dans des kits de lutte contre les feux pour équiper des avions militaires A440M.

"La toxicité des fumées auxquelles vous êtes exposés est une réalité", a-t-il également déclaré aux sapeurs-pompiers, assurant avoir "donné instruction" de "lancer des travaux spécifiques pour améliorer la protection respiratoire et oculaire lors des feux d'espace naturel".

Il a également assuré que des mesures signalées comme "des lignes rouges ne figurent plus dans le projet porté par le gouvernement". "L'intention du gouvernement n'a jamais été de contractualiser les sapeurs-pompiers volontaires", a-t-il souligné, avant d'ajouter : "La mesure prévoyant d'instaurer un contrat annualisé à temps non complet a bien été retirée du projet de loi".

Et Laurent Nuñez d'assurer qu'il "n'a jamais été question de faire entrer dans les missions des sapeurs-pompiers la prise en charge des ivresses publiques manifestes".