Bayer va investir 2,2 milliards de dollars dans un nouveau site pharmaceutique aux États-Unis

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La division pharmaceutique de Bayer a dévoilé vendredi son projet d'investir 2,2 milliards de dollars dans un nouveau site de production à New Albany, dans l'Ohio, dans le cadre d'une stratégie visant à stimuler le chiffre d'affaires de l'entreprise aux États-Unis.

* Bayer prévoit de créer environ 600 emplois bien rémunérés à New Albany, auxquels s'ajouteront 1 500 emplois temporaires liés à la construction.

* La division des médicaments sur ordonnance du groupe allemand Bayer a porté la part des États-Unis dans son chiffre d'affaires mondial à 35%, contre 20% en 2018, et vise à doubler ses ventes aux États-Unis d'ici la fin de la décennie, a déclaré Sebastian Guth, directeur des opérations de la division pharmaceutique.

* Parmi les principaux produits qui soutiennent cette expansion figurent le Kerendia, destiné au traitement de l’insuffisance rénale chronique, le Nubeqa, un médicament contre le cancer de la prostate, ainsi que l’asundexian, un candidat-médicament destiné à prévenir les AVC.

* Les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis sont nettement plus élevés que dans d’autres pays développés, et le président Donald Trump fait pression sur les laboratoires pharmaceutiques pour qu’ils baissent leurs prix, tout en exigeant que d’autres pays développés les augmentent.

* “C’est une décision mûrement réfléchie que de renforcer notre présence aux États-Unis, parallèlement à notre présence historiquement solide en Europe et à notre forte présence en Asie”, a déclaré Sebastian Guth, de Bayer Pharma.

* Un site de fabrication de substances actives devrait entrer en service en 2031, suivi d’un site dédié aux médicaments finis en 2034.