Air Liquide met les gaz, Schneider Electric disjoncte après le rachat de PTC

(Zonebourse.com) - Genmab gagne du terrain après des résultats prometteurs, salués par plusieurs analystes, tandis qu'Air Liquide convainc lors de sa journée investisseurs. Schneider Electric est à contre-courant en début de séance accompagné par le secteur bancaire français en berne en raison des perspectives macroéconomiques en France.

Actions en hausse

Genmab ( 3,9%) : le laboratoire danois profite de résultats prometteurs de phase 2 pour son conjugué anticorps-médicament Rina-S dans le cancer de l'ovaire résistant au platine. Le traitement affiche un taux de réponse objective de 45,9%. Barclays, Jefferies et Guggenheim réitèrent leur recommandation à l'achat et relèvent leurs objectifs de cours, saluant un profil d'efficacité jugé supérieur à celui de la concurrence.

Ithaca ( 2,7%) : l'opérateur pétrolier et gazier de la mer du Nord acquiert auprès de Suncor Energy trois participations dans des actifs offshore canadiens, Terra Nova, White Rose et West White Rose, pour 860 millions de dollars. Un complément conditionnel pouvant atteindre 350 millions de dollars canadiens pourrait s'y ajouter.

Air Liquide ( 2,6%) : le numéro un mondial des gaz industriels et médicaux bénéficie d'un accueil favorable après son Capital Markets Day. Le groupe a dévoilé un plan stratégique à horizon 2030 prévoyant une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5%, une amélioration de la marge opérationnelle de 400 à 600 points de base et un programme de rachat d'actions de 4 milliards d'euros en 2027-2028.

Akzo Nobel ( 2,5%) : le géant néerlandais de la peinture est soutenu par la cession de ses activités de peintures décoratives en Asie du Sud-Est à Nippon Paint pour 1,35 milliard de dollars. L'opération devrait lui rapporter environ 1 milliard de dollars net après impôts.

ALM Brand ( 1,6%) : l'assureur danois relève ses prévisions de résultat d'assurance pour 2026, désormais attendu entre 1,5 et 1,6 milliard de couronnes danoises, contre 1,2 à 1,4 milliard auparavant. Cette révision intervient après un troisième trimestre marqué par un faible niveau de sinistres majeurs et climatiques. Le ratio combiné est désormais attendu entre 86,5 et 87,5, contre une précédente fourchette de 88 à 90.

BT Group ( 1,5%) : l'opérateur télécoms britannique est soutenu par l'accord conclu pour reprendre TalkTalk auprès de son administrateur judiciaire. L'opération devrait représenter un impact total d'environ 400 millions de livres sterling sur l'exercice 2027. BT a parallèlement réaffirmé ses perspectives.

Actions en baisse

Schneider Electric (-8,6%) : le leader français de la gestion de l'énergie chute après l'annonce du rachat de l'éditeur américain de logiciels d'ingénierie PTC Inc à 205 dollars par action, soit une opération de 22 milliards de dollars. L'acquisition doit renforcer Schneider Electric dans les logiciels industriels et générer, à trois ans, environ 250 millions d'euros de synergies annuelles de coûts et 800 millions d'euros de synergies de revenus. Le marché sanctionne toutefois la prime de 42%, ainsi que l'endettement, la dilution et les risques d'intégration liés à l'opération.

Paradox Interactive (-6,1%) : l'éditeur suédois de jeux vidéo est pénalisé par ABG Sundal Collier, qui abaisse sa recommandation d'acheter à conserver et ramène son objectif de cours de 160 à 155 couronnes suédoises.

Skanska (-5,5%) : le groupe de construction suédois recule après une dégradation de Jefferies, qui passe d'acheter à conserver et réduit son objectif de cours de 305 à 297 couronnes suédoises. L'analyste s'inquiète de la remontée des rendements obligataires, notamment aux Etats-Unis, où Skanska compte environ 24 milliards de couronnes de capitaux engagés dans l'immobilier commercial. La hausse des taux pourrait peser sur la valorisation des actifs et ralentir les cessions, malgré une activité de construction toujours solide, comme en témoignent les nouveaux contrats annoncés aujourd'hui.

Carl Zeiss (-4,2%) : le fabricant allemand d'instruments médicaux optiques pâtit d'une dégradation de Goldman Sachs, qui passe de "neutre" à "vendre". La banque américaine abaisse également son objectif de cours de 27 à 23 euros.

Hermès International (-2,1%) : la maison de la rue du Faubourg Saint-Honoré est sanctionnée par UBS, qui abaisse sa recommandation de "neutre" à "vendre" et ramène son objectif de cours de 1 695 à 1 168 euros. Goldman Sachs maintient également son conseil à "vendre", avec un objectif de 1 350 euros.

Banques et services d'investissement français

BNP Paribas (-1,5%) : la première banque de la zone euro pâtit d'un abaissement d'objectif de cours par AlphaValue/Baader Europe, de 122 à 101 euros. Le bureau d'études a revu ses estimations à la baisse en raison de la dégradation des perspectives macroéconomiques en France et dans le monde.

Crédit Agricole (-1,1%), Société Générale (-0,8%) et Amundi (-0,6%) : les valeurs financières françaises cèdent du terrain sur fond de dégradation du risque de crédit souverain français. L'écartement des CDS à cinq ans de la France renforce la perception du risque entourant les banques domestiques et, par ricochet, leurs activités de gestion d'actifs.

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