Air Liquide investit dans la start-up Quobly

Air Liquide va investir dans la start-up française Quobly, par l'intermédiaire d'ALIAD (Air Liquide Venture Capital), le fonds de capital-risque du groupe. Fondée en 2022 à Grenoble, Quobly développe des processeurs quantiques en s'appuyant sur des procédés éprouvés de fabrication de semi-conducteurs. Ce partenariat stratégique vise à soutenir la transition de la recherche fondamentale vers la production à l'échelle industrielle.

La participation d'ALIAD s'inscrit dans la levée de fonds en Série A de Quobly, d'un montant total de 115 millions d'euros, menée aux côtés d'investisseurs de premier plan. Cet apport en capital permettra à la start-up de poursuivre ses activités de R&D, d'accélérer ses efforts d'industrialisation et de dynamiser son expansion commerciale à l'international.

S'appuyant sur sa vaste expertise industrielle, Air Liquide accompagnera Quobly dans le passage à l'échelle industrielle de sa technologie, avec l'objectif de lancer un premier produit commercial d'ici la fin de l'année 2026.

Au-delà de l'apport de capital, ALIAD agit également comme un partenaire industriel auprès des sociétés de son portefeuille, accélérant la croissance des start-ups en leur ouvrant de nouvelles opportunités commerciales et en offrant un accès direct aux ressources et à l'expertise d'Air Liquide.

Pour Quobly, cette synergie se traduit notamment par l'expertise du groupe en matériaux avancés et par la fourniture de gaz de spécialité, indispensables à la fabrication des processeurs quantiques sur silicium. La start-up a un rôle central au sein de l'écosystème de l'informatique quantique, en fournissant les technologies de refroidissement cryogénique extrême et les matériaux ultra-purs indispensables pour garantir la stabilité des processeurs quantiques et assurer leur bon fonctionnement.

Air Liquide collabore étroitement avec des acteurs innovants dans le domaine de l'équipement informatique ( hardware ) pour soutenir la fabrication de puces quantiques, et garantit également la chaîne d'approvisionnement en gaz de haute pureté.