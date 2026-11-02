Air Liquide et Airbus en concurrence pour devenir la 3e valeur la plus influente du CAC 40

(Zonebourse.com) - La hausse de 24% de l'action Air Liquide en 2026, pendant que le CAC 40 cède 1,8%, a renforcé le poids du spécialiste des gaz industriels dans l'indice. Les bons résultats récents et la légère baisse d'Airbus ont permis au groupe de monter sur le podium.
Le poids d'une action dans le CAC 40 ne dépend pas seulement de sa capitalisation. Euronext prend en considération la capitalisation flottante, donc la part du capital disponible à la négociation. Les entreprises comme LVMH ou L'Oréal, avec leurs gros actionnaires familiaux, sont pénalisées. Air Liquide, en revanche, bénéficie d'un flottant intégral ou presque. C'est la raison pour laquelle on retrouve l'entreprise aussi haut dans le classement, même si sa capitalisation ne représente que 115 milliards d'euros, loin derrière celle de L'Oréal (233 MdsEUR) par exemple.
Le podium du début du mois de novembre se compose donc de TotalEnergies (environ 9,9% de l'indice), Schneider Electric (environ 7,7%) et Air Liquide (6,5%). Airbus est en embuscade (6,45%), devant L'Oréal (5,9%), justement.
Air Liquide a toujours fait partie des valeurs favorites des investisseurs français, qui apprécient la robustesse de ses fondamentaux. Depuis quelques mois, ils redécouvrent le dossier à la faveur de son exposition à l'électronique, qui en fait un bénéficiaire indirect de l'essor de l'écosystème IA. Cette exposition se traduit désormais dans la croissance et dans les marges, ce qui a renforcé le scénario haussier du marché. La division électronique génère environ 10% du chiffre d'affaires de Gaz & Services. Elle pèse en revanche 42% du portefeuille d'investissements en cours d'exécution, qui atteint un record de 6,2 milliards d'euros. De quoi alimenter la croissance future de cette activité et soutenir, à terme, les marges du groupe.
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