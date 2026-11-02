 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Liquide et Airbus en concurrence pour devenir la 3e valeur la plus influente du CAC 40
information fournie par AOF 02/11/2026 à 15:14

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - La hausse de 24% de l'action Air Liquide en 2026, pendant que le CAC 40 cède 1,8%, a renforcé le poids du spécialiste des gaz industriels dans l'indice. Les bons résultats récents et la légère baisse d'Airbus ont permis au groupe de monter sur le podium.

Le poids d'une action dans le CAC 40 ne dépend pas seulement de sa capitalisation. Euronext prend en considération la capitalisation flottante, donc la part du capital disponible à la négociation. Les entreprises comme LVMH ou L'Oréal, avec leurs gros actionnaires familiaux, sont pénalisées. Air Liquide, en revanche, bénéficie d'un flottant intégral ou presque. C'est la raison pour laquelle on retrouve l'entreprise aussi haut dans le classement, même si sa capitalisation ne représente que 115 milliards d'euros, loin derrière celle de L'Oréal (233 MdsEUR) par exemple.

Le podium du début du mois de novembre se compose donc de TotalEnergies (environ 9,9% de l'indice), Schneider Electric (environ 7,7%) et Air Liquide (6,5%). Airbus est en embuscade (6,45%), devant L'Oréal (5,9%), justement.

Air Liquide a toujours fait partie des valeurs favorites des investisseurs français, qui apprécient la robustesse de ses fondamentaux. Depuis quelques mois, ils redécouvrent le dossier à la faveur de son exposition à l'électronique, qui en fait un bénéficiaire indirect de l'essor de l'écosystème IA. Cette exposition se traduit désormais dans la croissance et dans les marges, ce qui a renforcé le scénario haussier du marché. La division électronique génère environ 10% du chiffre d'affaires de Gaz & Services. Elle pèse en revanche 42% du portefeuille d'investissements en cours d'exécution, qui atteint un record de 6,2 milliards d'euros. De quoi alimenter la croissance future de cette activité et soutenir, à terme, les marges du groupe.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
180,7200 EUR Euronext Paris -0,10%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 15:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
10,2 -53,47%
ALSTOM
11,525 -27,10%
CAC 40
8 020,65 +0,64%
Pétrole Brent
106,31 -8,08%
HAFFNER ENERGY
0,62 -3,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank