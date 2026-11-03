Air India va augmenter sa commande d'avions gros-porteurs, selon son directeur général

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Air India souhaite augmenter sa commande d'avions gros-porteurs dans le cadre de sa stratégie visant à regagner des parts de marché à l'international, a déclaré mardi son directeur général, Tewolde Gebremariam.