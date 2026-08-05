Air India nomme l'ancien directeur général d'Ethiopian Airlines au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Air India a nommé mercredi l'ancien directeur général d'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, au poste de directeur général, faisant appel à ce vétéran du secteur pour mener à bien le redressement de la compagnie aérienne, qui est aux prises avec des pertes et fait l'objet d'une surveillance accrue depuis le crash mortel de l'année dernière .

Gebremariam a dirigé Ethiopian Airlines pendant plus d’une décennie, supervisant une expansion de plusieurs milliards de dollars qui a fait de la compagnie le plus grand groupe aérien d’Afrique: son chiffre d’affaires a plus que quadruplé et sa flotte a presque triplé au cours de son mandat.

Il a également permis à Ethiopian Airlines de surmonter deux de ses plus grandes crises: la pandémie de COVID-19, sans recourir à des aides publiques, et le crash mortel d’un Boeing BA.N 737 MAX en 2019. Gebremariam succède à Campbell Wilson , l’ancien cadre de Singapore Airlines SIAL.SI nommé en 2022 pour mener le redressement d’Air India après son rachat par le groupe Tata.

Wilson quittera ses fonctions le 30 septembre, à l’issue de son préavis. Gebremariam prendra les rênes d’une compagnie aérienne confrontée à des défis financiers et opérationnels croissants, notamment une surveillance réglementaire accrue à la suite du crash de 2025 qui a coûté la vie à 260 personnes, les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient et l’interdiction de survoler l’espace aérien pakistanais, qui ont allongé les liaisons internationales et fait grimper les coûts de carburant et d’exploitation. Reuters avait rapporté en janvier que le conseil d’administration d’Air India était à la recherche d’un successeur à Wilson. Singapore Airlines détient environ 25 % du capital d’Air India, le reste étant détenu par Tata Sons.