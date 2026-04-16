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Air France : rechute de -4% vers 9,84E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 17:01

Air France rechute de -4% vers 9,84E, faisant le grand écart en quelques heures entre 10,3E et 9,85E.
En cas de rechute sous les 9,6E, le titre pourrait revenir combler le "gap" des 9,07E du 7 avril et tenterait de préserver les 9E mais devrait combler au passage le "gap" des 8,756E du 31 mars

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