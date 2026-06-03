Air France-KLM dit être en mesure de transporter tous ses clients cet été

Air France, KLM et Transavia, compagnies d'Air France-KLM AIRF.PA , seront en mesure de transporter tous leurs clients cet été, a déclaré mercredi le transporteur franco-néerlandais, qui dit préparer "activement" la période estivale, dans un contexte de hausse des prix du carburant avec la guerre au Moyen-Orient.

"Nous suivons en permanence la disponibilité de carburant dans les escales que nous desservons et comme relevé par les gouvernements français et néerlandais ces dernières semaines, les signaux sont au vert pour le pic estival de juillet et août", a déclaré le directeur général Benjamin Smith dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)