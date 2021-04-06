Air France-KLM annonce un plan de mesures de renforcement du capital
Reuters•06/04/2021 à 08:30
6 avril (Reuters) - Air France KLM SA AIRF.PA :
* ANNONCE UN PLAN DE MESURES DE RENFORCEMENT DU CAPITAL
* LE GROUPE AIR FRANCE-KLM ANNONCE LES MESURES SUIVANTES CONCERNANT AIR FRANCE, QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS SA DÉCISION D'AUTORISER UNE OPÉRATION DE 4 MILLIARDS D'EUROS DE L'ETAT FRANÇAIS POUR RECAPITALISER AIR FRANCE ET SA HOLDING
* UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT MAXIMUM DE 1 MILLIARD D'EUROS, AVEC UNE PÉRIODE DE SOUSCRIPTION PRIORITAIRE POUR LES ACTIONNAIRES, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE MARCHÉ ET DE L'APPROBATION PRÉALABLE DU PROSPECTUS PAR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (L'"AMF")
* CONVERSION DU PRÊT DIRECT DE L'ETAT FRANÇAIS DE 3 MILLIARDS D'EUROS TIRÉ EN INSTRUMENT OBLIGATAIRE HYBRIDE PERPÉTUEL
* L'ÉTAT NÉERLANDAIS POURSUIT SES DISCUSSIONS AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT DES MESURES POTENTIELLES DE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES DE KLM
* D'AUTRES MESURES VISANT À RENFORCER LE CAPITAL DU GROUPE SONT ACTUELLEMENT À L'ÉTUDE, PLUSIEURS MESURES DEVANT ÊTRE PRISES AVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2022
* A L'INTENTION DE LANCER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE MARCHÉ ET DE L'APPROBATION PAR L'AMF DU PROSPECTUS CORRESPONDANT
* L'ETAT FRANÇAIS S'ENGAGE À PARTICIPER À L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN MAINTENANT SA PARTICIPATION STRICTEMENT INFÉRIEURE À 30% DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE
* LE PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT FRANÇAIS (PRÊT GARANTIE PAR L'ÉTAT "PGE") DE 4 MILLIARDS D'EUROS A ÉTÉ PROLONGÉ AVEC UNE DATE D'ÉCHÉANCE FINALE DÉSORMAIS FIXÉE À 2023
* LE PRÊT GARANTI PAR L'ETAT NÉERLANDAIS DE 2,4 MILLIARDS D'EUROS A UNE DATE D'ÉCHÉANCE EN 2025
* COUPLÉE AU REDRESSEMENT ATTENDU DE L'EBITDA, CETTE PREMIÈRE ÉTAPE DES MESURES DE RENFORCEMENT DU CAPITAL AIDERA PROGRESSIVEMENT LE GROUPE À RÉDUIRE LE RATIO DETTE NETTE/EBITDA SOUS 3,0X D'ICI 2023
* PERSPECTIVE T1: LE GROUPE S'ATTEND À CE QUE LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU PREMIER TRIMESTRE 2021 SOIT DE L'ORDRE DE -1,3 MILLIARD D'EUROS ET QUE L'EBITDA SOIT DE L'ORDRE DE -750 MILLIONS D'EURO
* CETTE OPÉRATION AMÉLIORERA LES FONDS PROPRES DU GROUPE DE 3 MILLIARDS D'EUROS EN NORMES COMPTABLES IFRS, SANS IMPACT SUR LA TRÉSORERIE, TOUT EN AUGMENTANT LA FLEXIBILITÉ DU GROUPE DANS SON PROFIL DE REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE DE LA DETTE ÉTALÉ DANS LE TEMPS
* AU COURS DES PROCHAINS MOIS, ET EN PARTICULIER AU DÉBUT DE L'ÉTÉ, LE GROUPE PRÉVOIT TOUJOURS UNE REPRISE SIGNIFICATIVE DE LA DEMANDE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA
(Gdansk Newsroom)
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