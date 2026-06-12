Football-Le Français Saliba ne participera pas à l'entraînement

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - France v Ukraine
Le défenseur français William Saliba ne participera pas à l'entraînement collectif de l'équipe nationale vendredi lors de la Coupe du monde et suivra un programme individuel, a indiqué la Fédération française de football (FFF).
William Saliba souffre de douleurs au dos depuis quelques semaines, après une longue saison avec Arsenal, qui a remporté le titre de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions. Le sélectionneur français Didier Deschamps avait récemment déclaré que le joueur serait apte pour la Coupe du monde.
"William Saliba ne participera pas à l'entraînement collectif de la journée. Théo Hernandez est également mis au repos par mesure de précaution, tout comme Aurélien Tchouameni", a indiqué la FFF dans un communiqué.
La France, qui a remporté le titre en 2018 et atteint la finale quatre ans plus tard, entame mardi ses matches du Groupe I contre le Sénégal avant d'affronter l'Irak et la Norvège.
(Reportage Karolos Grohmann; version française Clément Martinot)
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