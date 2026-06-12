Football-Le Français Saliba ne participera pas à l'entraînement

Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - France v Ukraine

Le ‌défenseur français William Saliba ne participera ​pas à l'entraînement collectif de l'équipe nationale vendredi lors de la Coupe du ​monde et suivra un programme individuel, a indiqué ​la Fédération française de ⁠football (FFF).

William Saliba souffre de douleurs au ‌dos depuis quelques semaines, après une longue saison avec Arsenal, qui ​a ‌remporté le titre de Premier League ⁠et atteint la finale de la Ligue des champions. Le sélectionneur français ⁠Didier Deschamps ‌avait récemment déclaré que le joueur ⁠serait apte pour la Coupe ‌du monde.

"William Saliba ne participera pas ⁠à l'entraînement collectif de la journée. ⁠Théo Hernandez ‌est également mis au repos par mesure ​de précaution, ‌tout comme Aurélien Tchouameni", a indiqué la FFF dans un communiqué.

La ​France, qui a remporté le titre en 2018 et atteint ⁠la finale quatre ans plus tard, entame mardi ses matches du Groupe I contre le Sénégal avant d'affronter l'Irak et la Norvège.

(Reportage Karolos Grohmann; version française ​Clément Martinot)