Wall Street en hausse, table sur un accord USA-Iran et salue l'entrée en Bourse de SpaceX

Un écran situé à New York retransmet la prise de parole d'Elon Musk à Starbase, Texas, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, portée par les espoirs de percée diplomatique entre Washington et Téhéran et par l'introduction en Bourse record du géant SpaceX, jugée réussie.

Le Dow Jones a gagné 0,70%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,31% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,50%.

"Le marché nourrit l'espoir d'un cessez-le-feu prolongé entre les États-Unis et l'Iran", explique à l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le ministre iranien des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a affirmé qu'un accord, négocié sous les auspices du Pakistan, n'avait "jamais été aussi proche".

Ces annonces ont entraîné un net recul des cours du pétrole, renforçant l'optimisme à Wall Street, même si certains analystes appellent encore à la prudence.

"Cela fait des dizaines de fois que l'on nous dit qu'il va se passer quelque chose" sur le front géopolitique, déplore Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

CNN a calculé que Donald Trump avait annoncé 39 fois qu'un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était sur le point d'être conclu, sans que cela ne débouche, pour l'instant, sur un résultat concret.

En parallèle, Wall Street a été soutenue jeudi par l'entrée en Bourse historique de SpaceX, le géant de l'espace et de l'intelligence artificielle (IA) du multimilliardaire Elon Musk.

Le titre a clôturé à 160,95 dollars, soit 19,22% plus haut que le prix initialement défini par le groupe.

SpaceX a récolté pas moins de 75 milliards de dollars, le triple du record détenu depuis 2019 par le pétrolier Saudi Aramco.

Et a dépassé le seuil de 2.000 milliards de dollars de valorisation, la hissant parmi les huit plus grosses capitalisations boursières.

"Il y a sur le marché un certain soulagement à l'idée que tout se soit si bien passé", estime Patrick O'Hare, pour qui c'est encourageant "pour le secteur de l'IA".

"C'est sans aucun doute une histoire qui s'inscrira dans la durée", souligne John Belton, de Gabelli Funds. "De nombreuses opportunités prometteuses attendent l'entreprise."

A la cote, le reste du secteur spatial a été boudé: Rocket Lab a chuté de 10,79%, AST SpaceMobile a plongé de 15,53%, EchoStar de 10,97% tandis que Virgin Galactic a dévissé de 31,85%.

L'éditeur de logiciels Adobe a perdu 6,76% à 204,02 dollars après la publication de ses résultats trimestriels, pourtant globalement meilleurs qu'attendu.

Côté indicateurs, le moral des consommateurs américains a repris quelques couleurs en juin, profitant de prix à la pompe moins hauts, selon les données de l'université du Michigan.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait autour de 4,48% vers 20H25 GMT, contre 4,46% la veille en clôture.

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