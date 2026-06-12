La valorisation de SpaceX dépasse les 2.000 mds de dollars lors d'une IPO historique

Une publicité de SpaceX est affichée le jour de l'introduction en bourse de SpaceX au Nasdaq MarketSite, à New York

L'action ‌SpaceX a porté vendredi sa valorisation ​à plus de 2.000 milliards de dollars, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon ​Musk faisant ainsi ses premiers pas en ​fanfare sur les marchés ⁠après une introduction en Bourse (IPO) ‌record de 75 milliards de dollars.

SpaceX est d'ores et déjà la ​sixième ‌plus grande entreprise américaine en ⁠termes de capitalisation boursière.

A Wall Street, le titre évoluait entre des hausses ⁠de 15% ‌à 30% pour finalement atteindre ⁠à la clôture 161 dollars, ‌en hausse de 20% par ⁠rapport à un prix d'introduction fixé ⁠jeudi ‌soir à 135 dollars.

Cette opération devrait permettre ​à SpaceX ‌d'atteindre une capitalisation boursière supérieure à celle de certains ​poids lourds de la Bourse de New York tels ⁠que JP Morgan, Berkshire Hathaway, Meta ou encore Tesla, le constructeur de véhicules électriques également dirigé par Elon Musk.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit ​Van Overstraeten)