Ahold Delhaize voit sa marge se tasser au 2e trimestre

Le groupe belgo-néerlandais Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en baisse de 2,8% à 0,63 EUR (-1,4% à taux de change constants) au titre du 2e trimestre 2026, avec une marge opérationnelle sous-jacente en retrait de 0,1 point à 3,9%, mais un free cash-flow en hausse de 22,3% à 632 MEUR.

Le chiffre d'affaires du distributeur alimentaire est resté quasi stable ( 0,3%) en données publiées, à 23 165 MEUR, mais a augmenté de 1,9% à taux de change constants. En données comparables et hors essence, les ventes se sont accrues de 1,2%, dont 0,8% aux États-Unis et 1,7% en Europe.

"Grâce à des investissements disciplinés dans ses propositions de valeur pour les clients, à l'innovation et à la croissance, combinés à une gestion rigoureuse des coûts", le groupe affirme avoir gagné des parts sur ses principaux marchés dans un environnement macroéconomique incertain.

Ses ventes en ligne ont augmenté de 8,6% à taux de change constants, tirées par une forte croissance de 14,5% aux États-Unis, "où les clients continuent d'apprécier la commodité, l'assortiment et la personnalisation offertes par les expériences d'achat en ligne", selon le groupe.

Pour 2026, Ahold Delhaize confirme anticiper un BPA sous-jacent en croissance d'un pourcentage "à un seul chiffre moyen ou élevé" à taux de change constants, une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et un cash-flow libre d'au moins 2,3 MdsEUR.